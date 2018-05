Obtener la nacionalidad

Este contenido fue publicado el 2 de diciembre de 2016 16:04 02 de diciembre de 2016 - 16:04

La legislación suiza en materia de ciudadanía ha sufrido cambios drásticos en los últimos 20 años. Para empezar, una mujer suiza ya no pierde su nacionalidad al contraer matrimonio con un extranjero.

Los extranjeros sin lazos sanguíneos directos con Suiza, ya sea por nacimiento o por matrimonio, deben vivir en el país durante al menos 12 años antes de solicitar la ciudadaníaEnlace externo. Los años vividos en el país entre los 10 y los 20 años de edad cuentan doble. En junio de 2014, el Parlamento aprobó una nueva ley que reduce de 12 a 10 los años de residencia exigidos y que previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero de 2018Enlace externo.

La Secretaría de Estado de Migración evalúa si los solicitantes están bien integrados en la sociedad suiza, si están familiarizados con las tradiciones y costumbres helvéticas, acatan las leyes y no suponen una amenaza para la seguridad interna ni externa del país.

La Secretaría de Estado de Migración dará entonces luz verde a la solicitud del ciudadano extranjero para iniciar los trámites de nacionalización, pero eso no significa que tenga asegurada la ciudadanía. Y es que tanto los cantones como los municipios tienen requisitos propios que deben ser cumplidos.

Una vez presentada la solicitud, el interesado será invitado a una entrevista personal en la que se le informará sobre los siguientes pasos a seguir.

Los procedimientos de nacionalización varían considerablemente de un municipio (comuna) o cantón a otro: en algunos municipios, por ejemplo, el solicitante tendrá que someterse a una prueba de naturalización oral y escrita. Otros dejan que sea la asamblea municipal quien decida sobre la naturalización. Los procedimientos pueden durar más o menos tiempo de un cantón a otro.

Para más información consulte la web de la Secretaría de Estado de Migración

Trámite ordinario de naturalización

Trámite ordinario de naturalización

Según la nueva ley, los ciudadanos extranjeros necesitarán tener un permiso C para solicitar la nacionalidad suiza. Hasta ahora no importaba el tipo de permiso que tenían. Otro requisito es disponer de conocimientos de un idioma nacional: un nivel B1 hablado y un nivel A2 escrito. Los interesados no podrán percibir asistencia social durante los tres años previos a solicitar la nacionalidad.

Según la nueva leyEnlace externo, los ciudadanos extranjeros necesitarán tener un permiso C para solicitar la nacionalidad suiza. Hasta ahora no importaba el tipo de permiso que tenían. Otro requisito es disponer de conocimientos de un idioma nacional: un nivel B1 hablado y un nivel A2 escrito. Los interesados no podrán percibir asistencia social durante los tres años previos a solicitar la nacionalidad.

La Oficina Federal de Migración dará entonces luz verde a la solicitud del postulante para comenzar el proceso de nacionalización, pero eso no significa que tenga asegurada la ciudadanía. Y es que tanto los cantones como los municipios tienen requisitos propios que deben ser cumplidos. Un cantón puede, por ejemplo, exigir que los postulantes vivan dos años en la región y otro, una década.

Naturalización facilitada

Los extranjeros y extranjeras casados con ciudadanos suizos tienen derecho a solicitar la ciudadanía por la vía rápida. La persona en cuestión tiene que estar integrada, acatar las leyes y no poner en peligro la seguridad interna o externa de Suiza. Los cantones y los municipios no pueden exigir requisitos adicionales, pero se reservan el derecho a recurrir.

Infografía Evolución comparativa Naturalizaciones en Suiza El número de solicitudes de nacionalización en Suiza han variado mucho en el último siglo, dependiendo de las leyes en vigor y el contexto político.

Esta regla se aplica generalmente a los cónyuges casados con un suizo o una suiza durante al menos tres años y que hayan vivido en Suiza cinco años, incluyendo el año previo a la presentación de la solicitud. Las personas con “lazos estrechos” con Suiza pueden igualmente pedir el procedimiento por vía rápida, aun cuando vivan en el extranjero. En tal caso, la pareja debe estar casada durante al menos seis años. El esposo o la esposa deber haber poseído la ciudadanía suiza antes de haber contraído matrimonio.

Los hijos menores de 22 años de edad y que no obtuvieron la ciudadanía suiza cuando sus padres lo hicieron pueden también solicitarla, a condición de haber vivido en el país durante al menos cinco años, incluyendo el año previo a la presentación de la solicitud. Los “lazos estrechos con Suiza” son también tenidos en cuenta (no es suficiente, por ejemplo, ser propietario de un bien inmueble). En el caso de hijos extramatrimoniales de padres suizos, la solicitud de ciudadanía debe ser presentada antes de que el hijo cumpla 22 años y el padre debe reconocerlo como suyo. El hijo debe tener vínculos estrechos con el país.

Información detallada sobre la naturalización facilitada puede hallarla en la web de la Secretaría de Estado de Migración.

Recuperación de la ciudadanía

El trámite para recobrar la ciudadanía suiza está dirigido generalmente a las cónyuges de ciudadanos suizos y a los hijos extranjeros que perdieron la nacionalidad por anulación, matrimonio u otros motivos.



En el caso de la esposa extranjera que perdió la ciudadanía suiza porque su esposo renunció a la nacionalidad suiza antes del 1 de enero de 2006 (fecha en la que entró en vigor la enmienda a la Ley de Ciudadanía Suiza) puede ahora recuperarla y solicitar la restitución de su ciudadanía si demuestra que mantiene lazos estrechos con Suiza. Es irrelevante el que su nacionalidad suiza fuera adquirida por descendencia, adopción, nacionalización o matrimonio.

Como ocurre en los otros tipos de nacionalización, los solicitantes tienen que estar bien integrados, acatar la ley y no constituir una amenaza para la seguridad interna o externa de Suiza. Pueden concurrir otros requisitos, entre ellos el límite de edad o el lugar de residencia. Para más información le rogamos visitar la web de la Secretaría de Estado de Migración.

