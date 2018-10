Suiza tiene un sistema vocacional y político que “afortunadamente protege al sistema de educación dual y lo defiende contra cualquier peligro. No creo que el aprendizaje clásico esté amenazado en absoluto”, subrayó.

No, dice Antonio LoprienoEnlace externo , experto en educación, exdirector del organismo que reúne a las universidades suizas y exrector de la Universidad de Basilea.

El espacio ya es estrecho para 8 600 estudiantes. “Nuestro campus actualmente ofrece suficiente espacio para 5 000 estudiantes. Nos estamos arreglando con soluciones temporales, pero son caras y no de la mejor calidad”, señaló el rector, Thomas BiegerEnlace externo .

