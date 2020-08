Mascarillas obligatorias en las tiendas de Basilea

A partir del 24 de agosto será obligatorio el uso de mascarillas en los establecimientos comerciales de Basilea-Ciudad. Actualmente ya lo es en los cantones de Vaud, Jura, Ginebra y Neuchâtel. Keystone / Georgios Kefalas

Basilea-Ciudad es el primer cantón de la Suiza de habla alemana que decreta el uso obligatorio de mascarilla en las tiendas y comercios para frenar la propagación del coronavirus.

Este contenido fue publicado el 21 agosto 2020 - 12:38

Keystone-SDA/sb

El uso de mascarillas en los establecimientos comerciales ya es obligatorio en los cantones francófonos de Vaud, Jura, Ginebra y Neuchâtel. A partir del 24 de agosto lo será también en las tiendas y comercios en Basilea-Ciudad.

Llevar mascarilla es obligatorio en el transporte público en toda Suiza, así como en los aviones y en los aeropuertos de Basilea y Ginebra.

En el transporte público, el uso de máscaras de protección es obligatorio para toda persona mayor de 12 años que viaje en tren, tranvía, autobús, funicular, teleférico y barco. Los empleados de la compañía ferroviaria suiza pueden solicitar a los pasajeros sin mascarilla que abandonen el tren y quienes se nieguen serán multados.

El Gobierno suizo deja que los cantones decidan dónde quieren imponer el uso obligatorio de mascarillas, aunque recomienda que exijan utilizarlas en los lugares públicos cerrados. El uso de máscaras protectoras ha sido fuente de críticas durante toda la pandemia.

Desde mediados de junio ha aumentado el número de nuevos contagios en Suiza. El 16 de agosto se registró una media semanal de 208,3 nuevos casos por día, lo que representa un 43% más que la semana anterior.

En Basilea-Ciudad, el jueves se registraron cinco nuevos casos, lo que eleva a 1 165 el número total de contagios en el cantón. De estos, 149 desde el 1 de junio. Unas 76 personas permanecían aisladas el jueves y 493 estaban en cuarentena. Hasta ahora son 53 las personas que han fallecido por coronavirus en el cantón.

El director de salud pública de Basilea-Ciudad, Lukas Engelberg, considera que la tendencia al alza es “preocupante”. Según el comunicado emitido el jueves, se necesitan medidas contundentes “para combatir una segunda ola masiva”, dice.

Mascarillas en las escuelas

En los establecimientos de educación obligatoria el uso de mascarillas no es obligatorio. No obstante, varios cantones exigen que los alumnos de 15 a 16 años lleven mascarilla cuando no pueden mantener una distancia de al menos 1,5 metros.

Esto será el caso en la Suiza francófona, que quiere coordinar las normas sobre el uso de mascarillas entre los alumnos mayores. En la Suiza de habla alemana no existe una coordinación análoga, aunque algunos cantones, entre ellos Lucerna y Berna, han insistido en el uso de mascarillas. Los sindicatos de profesores han criticado la falta de coordinación.

La Escuela Politécnica Federal de Zúrich y la Universidad de Zúrich han anunciado que las mascarillas serán obligatorias a partir del 24 de agosto y el 1 de septiembre, respectivamente.