Programas de intercambio universitario 18 de mayo de 2018 - 13:30 Las universidades suizas son muy populares entre los estudiantes extranjeros, que representan el 17% del alumnado, casi tres veces más que el promedio de la OCDE. Así pues, los estudiantes internacionales se encuentran bien atendidos en los campus suizos y se puede acceder en inglés a cualquier información relevante. Consulta aquí el listado de universidades suizas y otras instituciones de enseñanza superior. El procedimiento para estudiar en Suiza es inscribirse como estudiante internacional en un curso regular de estudios de cualquier grado. Alternativamente puedes solicitar uno o dos semestres como estudiante de intercambio o visitante y posteriormente terminar el grado en tu universidad de origen. Los estudiantes de intercambio pagan la tarifa habitual en su universidad de origen, mientras que los visitantes pagan las tasas de la universidad de acogida. Lo primero que debes hacer es averiguar si tu universidad participa en algún programa de intercambio internacional o si tiene acuerdos bilaterales con universidades suizas. En caso afirmativo podrás solicitar un intercambio universitario. Tras la votación que tuvo lugar en Suiza en 2014, que afectó a la libre circulación de personas de la Unión Europea, la participación suiza en el programa de intercambio universitario Erasmus+ quedó suspendida. En la actualidad existe un acuerdo provisional financiado por fondos suizos bajo el nombre de Swiss-European Mobility Programme (Programa de movilidad suizo-europeo, SEMP). Durante esta situación temporal Suiza es país socio del programa Erasmus+, si bien con una oferta de actividades más limitada de lo que sería si fuera miembro de pleno derecho. Es probable que esta solución permanezca vigente hasta 2021.