Antes era normal en Suiza que un padre mantuviera a toda la familia con su sueldo, y además se sentía orgulloso de ello. Hoy día la mayor parte de las madres también trabaja. ¿Pero lo hacen porque quieren o porque se ven obligadas?

Según la Oficina Federal de EstadísticaEnlace externo, desde 1992 se ha registrado una fuerte caída del tipo de familia en el que solo trabajaba el padre. Hoy día, en la mayoría de las familias suizas trabaja el padre a tiempo completo y la madre a tiempo parcial.



Andrea Schmid-Fischer es presidenta de la asociación Budgetberatung Suiza, una entidad que agrupa en Suiza a 34 oficinas de consultoría en materia de presupuestos.

¿Significa esto que en Suiza ya no se puede mantener a una familia con un solo sueldo? Entrevistamos a una persona que debe saberlo, porque como consultora de presupuestos tiene una buena visión de la situación financiera de los suizos: Andrea Schmid-Fischer, presidenta de Budgetberatung Suiza.

swissinfo.ch: Según mis cálculos, en Zúrich es posible mantener una familia con el sueldo medio de 7 820 francos brutos, pero no con el salario medio de los trabajadores sin cualificación, que es de 4 600 francos. ¿Está usted de acuerdo?

Andrea Schmid-Fischer: Sí, con la experiencia que tengo como consultora en materia de presupuestos haría la misma valoración. Desafortunadamente, hay una gran cantidad de personas en Suiza que no alcanza el salario medio zuriqués de 7 820 francos. Por ejemplo, ganan 6 000 francos netos y tienen dos hijos. En este caso, el presupuesto va muy justo.

swissinfo.ch: ¿Se puede decir entonces que es un problema para las familias de clase baja a clase media vivir con un solo salario?

A. S-F.: Hay riesgo de pobreza para la clase media baja y para las familias monoparentales. Para los trabajadores sin cualificación la situación se vuelve mucho más grave. En el caso de la clase media, los padres tal vez tienen que ajustar un poco su tren de vida, lo que puede ser doloroso pero no es trascendental.

Salario mediano Enlace externoen Suiza El salario mediano mensual en SuizaEnlace externo es de 6 502 francos brutos. El de los hombres llega incluso a 6 830 francos (el de las mujeres a 6 011 CHF). El lugar en donde se trabaja es también importante: el salario mediano en el cantón de JuraEnlace externo asciende a 5 397 francos mensuales, mientras que el de la ciudad de ZúrichEnlace externo es de 7 820 francos. Sin embargo, en esta última ciudad los trabajadores sin cualificación ganan una media de 4 600 francos brutos. Por tanto, en la ciudad de Zúrich el salario mediano es significativamente más alto que en el cantón de Jura pero hay que tener en cuenta que el alquiler medio de un apartamento de cuatro habitacionesEnlace externo es de 2 000 CHF (sin los gastos de mantenimiento), mientras que el alquiler medio para un apartamento de las mismas dimensiones en Jura es de 1 036 francosEnlace externo. Igualmente, las ayudas por hijos son algo más altas en el cantón de Jura. Fin del recuadro

Lo que me parece preocupante es que vivimos en una sociedad consumista, que estamos expuestos a una increíble cantidad de publicidad y que los bancos tengan aún el descaro de vincular la creación de una familia a un crédito para un coche o al arreglo de una habitación para los niños.

La gran mayoría de las personas que hoy tienen más de 80 años tenían claro desde su juventud que si querían formar una familia tenían que alcanzar la mejor situación profesional posible y ahorrar desde un principio, para poder afrontar después gastos ocasionales o imprevisibles. Para muchas familias endeudarse por ese tipo de gastos era un tabú absoluto.

Hoy día observo que una parte importante de la población desperdicia la ocasión de ahorrar cuando todavía no tienen hijos. Lo consideran un poco burgués o incluso inútil, debido a las tasas de interés negativas. Las parejas jóvenes gastan todos sus ingresos, tienen acaso dos coches y un bonito apartamento. Tener una familia significaría para ellos perder sin remedio el estilo de vida que llevan.

En cambio, si una pareja comienza desde el principio llevando un tren de vida que le permite ahorrar una cantidad fija se encontrará en una situación completamente distinta. Dispondrá de reservas para el periodo en que los niños son pequeños y se podrá permitir ocuparse en exclusiva o parcialmente de los hijos. En cualquier caso, al menos durante un tiempo.



swissinfo.ch: ¿Por tanto, debemos tener dos sueldos si queremos tener un nivel de vida más alto que antes?

A.S-F.: Eso depende de los ingresos y de las expectativas de cada uno. Sin embargo, es cierto que el bienestar relativo que puede vivirse en Suiza es hoy accesible a una parte mucho más amplia de la población. Para mis padres, por ejemplo, que ya tienen más de 80 años, el asado de los domingos era el momento culminante de la semana y el resto de los días casi no probaban la carne. Actualmente, encontramos una generación de padres habituada a tener a su disposición todo lo que les apetece. No se trata de cuestiones o amenazas existenciales sino más bien de un sentimiento muy subjetivo.

swissinfo.ch: Por tanto, ¿la cuestión es qué estilo de vida se considera hoy “normal” en la sociedad? Es decir, ¿se puede uno sentir poco normal si no consigue pagar ciertas actividades o determinadas vacaciones a su familia.

A.S-F.: Las personas que se comparan con los que tienen más generalmente son menos felices que las que se concentran en lo que tienen, lo que es razonable a largo plazo y lo que se ajusta a sus ingresos. El actual debate sobre la sostenibilidad podría incluso impulsar la vuelta a un estilo de vida más sencillo.

swissinfo.ch: ¿Existe el efecto umbral? Es decir, ¿es menos ventajoso para una familia en la que trabajan los dos padres sobrepasar un cierto nivel de ingresos porque se deja de percibir determinadas ayudas por vivienda y cuidado de los hijos y se produce un aumento de los impuestos y de las primas de los seguros de salud?

A.S-F.: Sí, existe, con toda seguridad. El punto exacto de ese umbral debe determinarlo cada familia. Creo que es importante no considerar solo los beneficios materiales a corto plazo. En todo caso vale la pena aceptar no obtener ganancias o incluso asumir costes adicionales durante una época de la vida y considerar la actividad profesional bajo otro prisma. Hay que tener en cuenta las ventajas a largo plazo en materia de seguros sociales, seguro de vejez, oportunidades de desarrollo profesional y equilibrio entre la vida laboral y privada en un sentido positivo. Queda todavía un largo tramo de actividad laboral después de los hijos. Aquellas personas que no se han descolgado completamente de su trabajo tienen posibilidades de encontrar un nuevo empleo que corresponda a su cualificación y que les garantice una mayor satisfacción.

Serie: Ser padres en Suiza ¿Qué significa asumir la responsabilidad de tener hijos? ¿Qué dificultades tiene ser padre o madre en Suiza? ¿Y qué pasa si el deseo de tener hijos no se cumple? En nuestra serie abordaremos diferentes facetas de ser padres. Fin del recuadro

swissinfo.ch: Una familia que viva en Ginebra o Zúrich puede verse obligada a tener dos sueldos debido al alto coste de los alquileres. ¿Qué papel juega el lugar de residencia?

A.S-F.: Naturalmente el lugar de residencia juega un papel importante. Existen grandes diferencias entre un lugar y otro con respecto al coste general de la vida y a las cargas fiscales, pero también al nivel de las ayudas públicas. Hay ciudades que ofrecen ayudas para el cuidado de los hijos en guarderías y otras no. Por lo tanto, vale la pena hacer un examen completo. Alquileres, impuestos, ayudas para el cuidado de los hijos, comidas, cotizaciones a la asociación profesional, coste de la formación continua y gastos de desplazamiento son factores decisivos.

swissinfo.ch: En otros países es normal que ambos padres trabajen. ¿Por qué en Suiza se mantiene ese ideal de vivir con un solo sueldo?

A.S-F.: Creo que procede de la antigua concepción del reparto de roles anterior a 1988, cuando la ley obligaba a los varones a mantener económicamente a su familia. La economía en su conjunto estaba adaptada a ese modelo. Hoy no tiene ningún sentido mantener ese modelo. Sin embargo, entiendo perfectamente a los padres que querrían disponer de más tiempo para sus hijos y, por tanto, desean reducir su jornada de trabajo. Pero un reparto clásico de los roles, con independencia de que sea el hombre o la mujer quien deje su trabajo, no me parece razonable por motivos pura y simplemente existenciales.

swissinfo.ch: ¿Porque entonces dependerías totalmente de tu pareja?

A.S-F.: La independencia con relación a tu pareja no existe en ningún modelo. Los dos dependerán siempre uno del otro. Sin embargo, la vida laboral cotidiana muestra que el tiempo durante el que una persona puede detener completamente su actividad profesional y retomarla más tarde sin problemas es cada vez más corto. Hubo un tiempo en que una mujer de 50 años podía volver fácilmente a su trabajo aunque lo hubiera dejado 20 años antes. Hoy día, si estás más de cuatro años sin trabajar las cosas se complican.

swissinfo.ch: ¿Entonces, la presión que se ejerce para retomar cuanto antes a la actividad profesional no es solo negativa?

A.S-F.: Tener un empleo puede favorecer también un mayor equilibrio con las tareas domésticas y enriquecer a la pareja. Por eso es importante contar con empleadores comprensivos, que sepan que los hijos a veces enferman y que las guarderías no están abiertas las 24 horas. La conciliación de las necesidades de los hijos y la vida laboral sigue siendo un desafío de carácter organizativo.



