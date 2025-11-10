Solo 3 mujeres integran el gabinete de Paz mientras el Legislativo tiene mayoría femenina

La Paz, 10 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó a su primer gabinete, en el que solo tres de los catorce ministerios estarán a cargo de mujeres, un contraste con la nueva Asamblea Legislativa, donde por primera vez en la historia las mujeres son mayoría.

El presidente Paz posesionó en la víspera a su primer gabinete con catorce ministros, entre las que figuran Marcela Tatiana Flores Zambrana en la cartera de Salud, Beatriz Elena García de Achá en Educación, y Cinthya Martha Yáñez Eid en Turismo y Gastronomía.

El mandatario afirmó que eligió a su gabinete con base en su trayectoria profesional y «meritocracia» con el fin de realizar una «transformación del Estado» y «darle servicio al pueblo».

Marcela Tatiana Flores Zambrana es médica de profesión con especialidad en Salud Pública; Beatriz Elena García de Achá es economista y docente universitaria; y Cinthya Martha Yáñez Eid fue viceministra y delegada de la alianza Unidad, del empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina.

Además, en el gabinete de Paz no figuran representantes de sectores sociales como indígenas, mineros, obreros, entre otros, algo que pasaba en los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

En las elecciones generales en Bolivia, llevadas a cabo el 17 de agosto, los bolivianos votaron para elegir a su presidente, vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados, siete representantes de circunscripciones especiales indígenas y nueve parlamentarios supraestatales.

El resultado fue que en el Senado, 21 de los 36 escaños (58,3 %) serán ocupados por mujeres y en la Cámara baja 66 de los 130 espacios (50,7 %) corresponderán a diputadas, lo que supone que la presencia femenina en la Asamblea Legislativa será de 52,4 %, según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer.

El gobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC) tiene actualmente 9 senadoras y 27 diputadas, entre uninominales y plurinominales, y es mayoría en el Legislativo.

En agosto pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó que la «obligatoriedad de la paridad de género en las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia» a partir de las elecciones generales de 2030.

«Desde el Tribunal Constitucional estamos reivindicando el derecho de las mujeres a la paridad de género en todos los cargos que permiten ejercer poder político», dijo el magistrado Yvan Espada.

Desde 2004 rige en Bolivia la democracia paritaria en la Ley 2771, norma que fue incluida en la Constitución de 2009.

Desde entonces todos los cargos electos, sin incluir los binomios presidenciales, debían estar integrados por al menos 50 % de mujeres, sin embargo, esa normativa no obliga al Gobierno de turno a cumplir con la paridad de género en sus cargos ministeriales. EFE

