Somalilandia niega haber pactado acoger a palestinos o una base israelí

La región separatista de Somalilandia desmintió este jueves que tenga previsto acoger a palestinos o una base militar israelí en el golfo de Adén a cambio del reconocimiento de su independencia por parte de Israel.

Israel anunció la semana pasada su reconocimiento oficial de Somalilandia, siendo el primer país en aceptarlo como un Estado independiente que se separó de Somalia en 1991.

El presidente de Somalia, Hasan Sheikh Mohamud, afirmó el miércoles en la cadena catarí Al Jazeera, basándose en informes de los servicios de inteligencia, que Somalilandia había aceptado tres condiciones impuestas por Israel: la reubicación de palestinos, la instalación de una base militar en el golfo de Adén y la adhesión a los Acuerdos de Abraham para normalizar sus relaciones con el Estado hebreo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Somalilandia negó el jueves las dos primeras condiciones.

«El Gobierno de la República de Somalilandia rechaza categóricamente las falsas acusaciones del presidente de Somalia sobre la reubicación de palestinos o el establecimiento de bases militares en Somalilandia», señaló en un comunicado publicado en X, calificando el acuerdo de «puramente diplomático».

«Estas acusaciones infundadas buscan engañar a la comunidad internacional y socavar los avances diplomáticos de Somalilandia», añadió el ministerio.

Sin embargo, analistas consideran que una alianza con Somalilandia resulta especialmente ventajosa para Israel debido a su posición estratégica en el estrecho de Bab el-Mandeb, cerca de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que han llevado a cabo numerosos ataques contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza.

Somalilandia proclamó unilateralmente su independencia en 1991, en un momento en que la República de Somalia se sumía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.

Su ubicación geográfica, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo -que conecta el océano Índico con el canal de Suez-, la ha convertido en un socio clave para países de la región y del resto del mundo.

