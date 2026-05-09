Starmer admite «errores innecesarios» en su Gobierno tras la debacle electoral laborista

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Londres, 9 may (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó los resultados obtenidos por su Partido Laborista como «muy duros», tras perder más de 1.400 concejales en Inglaterra y feudos históricos como Gales, y admitió haber cometido «errores innecesarios» en su Gobierno, mientras crecen las voces que piden su dimisión.

«Estos resultados electorales han sido muy duros. Duele perder a candidatos y líderes locales brillantes, amigos y colegas que representan lo mejor del Partido Laborista. Asumo la responsabilidad y lo siento profundamente. Es justo que reflexionemos y aprendamos las lecciones correctas», dijo el jefe del Gobierno británico en un artículo publicado este sábado en el diario ‘The Guardian’.

Pese a haber obtenido mayoría absoluta en las elecciones generales de julio de 2024, con la promesa de impulsar cambios, Starmer admitió, en nombre de su Ejecutivo: «No hemos logrado mantener la confianza pública de que estamos haciendo lo suficiente, y hemos cometido errores innecesarios».

En este sentido, comentó la necesidad de «responder al mensaje» que los británicos han expresado en las urnas, pero precisó que eso no implica cambiar el rumbo para inclinarse más hacia políticas de izquierda o de derecha.

Actualmente, en Inglaterra, con cinco consistorios de los 136 en juego por resolver, los laboristas han perdido más de 1.400 concejales en todo el país.

Gales, donde gobernaban desde 1999, han pasado a ser la tercera fuerza, por detrás de los independentistas galeses Plaid Cymru y la derecha populista de Reform UK y en Escocia han quedado en segunda posición, seguido del Partido Nacional Escocés (SNP), y empatados a 17 escaños con Reform UK.

La figura de Starmer se encuentra bajo presión, tras acumular una enorme impopularidad, falta de resultados y varios escándalos en el seno de su gabinete. Una veintena de diputados laboristas han expresado públicamente que debería dimitir o, al menos, empezar a trazar un plan para su salida del 10 de Downing Street.

La última ha sido la diputada Catherine West, que aseguró este sábado en la red social X que el Partido Laborista necesita tener una «conversación honesta» sobre cómo está cumpliendo con las promesas de cambio y eso requiere un nuevo liderazgo para la formación.

«Keir ha demostrado un liderazgo significativo en el escenario mundial y está bien posicionado para representar el interés nacional del Reino Unido mientras tiene lugar este proceso (…) pero por ahora sé que hablo por más personas laboristas al desear que dé un paso al lado como nuestro líder», escribió West.

Por su parte, Starmer, sin hacer alusión expresa a las peticiones de dimisión, dijo en ‘The Guardian’ que en próximamente expondrá una hoja de ruta para «romper con el statu quo» en el país: «Ese es el camino que trazaré en los próximos días y el trabajo que mi gobierno liderará en los meses y años venideros». EFE

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