Starmer exige firmeza tras revelaciones de racismo y misoginia en la Policía de Londres

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió este jueves al comisario de la Policía de Londres que responda con firmeza después de que la BBC difundiera imágenes grabadas con cámara oculta de agentes abogando por la violencia y haciendo comentarios racistas y misóginos.

«Me alegra que el comisario esté respondiendo. Debe ser muy contundente», declaró Starmer a los medios a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague.

El documental emitido el miércoles por el programa Panorama mostró a agentes de la comisaría londinense de Charing Cross haciendo comentarios xenófobos y sexistas, así como jactándose de maltratar a detenidos, en imágenes captadas por un reportero encubierto.

El jefe de la Policía Metropolitana de Londres (Met, o Scotland Yard), Mark Rowley, calificó hoy esa conducta de «espantosa» y «reprobable» en declaraciones a la radio BBC London.

«Hay racismo, misoginia y complacencia en el uso excesivo de la fuerza. Es completamente inaceptable», afirmó, antes de confirmar que nueve agentes y un funcionario civil han sido suspendidos y otros dos apartados del servicio.

Los hechos, ocurridos entre 2024 y 2025, ponen en cuestión la promesa de la Met de erradicar conductas tóxicas tras la violación y asesinato de la joven londinense Sarah Everard en 2021 a manos de un agente, un caso que conmocionó al Reino Unido.

Rowley aseguró a la emisora que «Londres puede confiar en sus agentes» y prometió que no descansará «hasta acabar con esta lacra» dentro de la institución. EFE

