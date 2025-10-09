Starmer insta a aplicar «sin demora» el acuerdo de paz y acelerar la ayuda a Gaza

Londres, 9 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre la primera fase del plan de paz para Gaza y pidió que se aplique «sin demora» y se levanten «de inmediato» las restricciones a la ayuda humanitaria para la Franja.

«Este es un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero especialmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han soportado un sufrimiento inimaginable durante los últimos dos años», afirmó en un comunicado emitido durante una visita oficial a la India.

«El acuerdo debe aplicarse en su totalidad, sin demora, y venir acompañado del levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda humanitaria vital para Gaza», subrayó.

El líder laborista expresó su gratitud por los «incansables esfuerzos diplomáticos» de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, apoyados por socios regionales, para alcanzar «este crucial primer paso».

Starmer instó además a que «todas las partes cumplan los compromisos asumidos, pongan fin a la guerra y sienten las bases para una paz justa y duradera».

«El Reino Unido apoyará estos pasos inmediatos y la siguiente fase de conversaciones para garantizar la plena aplicación del plan de paz», añadió.

Israel y Hamás firmaron el miércoles la primera fase del acuerdo de paz para Gaza según el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes.

Los primeros puntos contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación de los 48 cautivos en Gaza, que se producirá -según dijo Trump- el lunes, a cambio de 1.950 presos palestinos.

El acuerdo propone el desarme del grupo islamista, la retirada de Israel del enclave hasta una línea pactada y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con vistas a negociar un Estado palestino, un punto que rechaza el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE

