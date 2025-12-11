Steven Seagal anuncia próximo estreno de documental sobre la guerra en Ucrania

1 minuto

Moscú, 11 dic (EFE).- El actor estadounidense Steven Seagal, que también ostenta la ciudadanía rusa, anunció hoy que a más tardar en dos meses estrenará a nivel internacional un documental dedicado a la campaña militar de Rusia en Ucrania.

«Continúo trabajando, confío en terminar pronto este magnífico documental titulado ‘En nombre de la justicia’. Tengo previsto presentarlo a gran escala y nivel mundial dentro de seis u ocho semanas», afirmó a la agencia rusa TASS.

El actor recibió el pasaporte ruso en noviembre de 2016 de manos del presidente ruso, Vladímir Putin, quien después le nombró enviado especial para las relaciones culturales con EEUU.

Seagal, de 73 años y republicano declarado, es un gran admirador de Putin, a quien ha descrito como «uno de los más grandes líderes mundiales», y ha viajado a la anexada Crimea, aunque Estados Unidos considera que la península es territorio ucraniano.

Los abuelos del actor por parte paterna son judíos originarios de San Petersburgo, patria chica del presidente ruso, y, de hecho, cambiaron el apellido Siegelman por el de Seagal, y también tiene raíces en Bielorrusia y Ucrania. EFE

mos/ah