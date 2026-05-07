Studio Ghibli confirma que ha recibido la noticia del Premio Princesa de Asturias

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Tokio, 7 may (EFE).- El estudio japonés de animación Studio Ghibli confirmó este jueves a EFE que ha recibido la noticia sobre su Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, anunciado la víspera en España, y dijo que aún está confirmando los detalles con los organizadores.

«Acabamos de recibir la notificación del premio y estamos en proceso de confirmar los detalles», dijo a EFE una portavoz del estudio, en la que es su primera reacción oficial al galardón.

Studio Ghibli, fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales, como la oscarizada ‘Sen to Chihiro no kamikakushi’’ (El viaje de Chihiro/Spirited Away, 2001). EFE

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