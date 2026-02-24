Suben a 23 los muertos y a 47 los desaparecidos por las lluvias en el sureste de Brasil

1 minuto

Río de Janeiro, 24 feb (EFE).- Al menos 23 personas murieron y otras 47 se encuentran desaparecidas por las fuertes lluvias que castigaron entre el lunes y el martes algunas ciudades del estado brasileño de Minas Gerais (sureste), informaron fuentes oficiales.

Al menos 16 personas murieron en Juiz de Fora, la segunda mayor ciudad de Minas Gerais, y otras 7 en la vecina Ubá, de acuerdo con un nuevo balance del Cuerpo de Bomberos. EFE

