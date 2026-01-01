Subida del salario mínimo y bajada del IVA en algunos sectores este 2026 en Portugal

Lisboa, 1 ene (EFE).- Con la llegada del nuevo año han entrado en vigor algunos cambios en Portugal como la subida del salario mínimo, que a partir de este 1 de enero se sitúa en 920 euros, o la bajada del IVA al 6 % en la producción de aceite de oliva, la carne de caza y las obras de arte en galerías.

El lunes 29 de diciembre se publicó en el Diario de la República el decreto ley que establece el aumento salarial a 920 euros con efecto a partir del 1 de enero de 2026, que representa un incremento del 5,7 % respecto a los 870 euros fijados para 2025.

Este es el primer paso del acuerdo al que llegaron en 2024 el Gobierno de centroderecha, las cuatro confederaciones empresariales y la Unión General de Trabajadores (UGT), que busca alcanzar un salario mínimo de 1.020 euros para 2028 con ajustes anuales progresivos.

Otra de las novedades es que la producción de aceite de oliva, la carne de caza y las obras de arte vendidas en galerías pasarán a estar sujetas a un IVA del 6 % a partir de hoy, con la entrada en vigor de los presupuestos del Estado para 2026. Todas ellas estaban gravadas hasta ahora con el 23 %.

En el caso de la carne de caza fue una propuesta de la alianza gobernante AD (centroderecha), quien defendió que «actualmente, casi toda la carne de caza mayor abatida en Portugal se transporta inmediatamente a España, donde se transforma, envasa y comercializa, sin generar ningún ingreso fiscal» en el país.

«Además, tras su transformación en España, gran parte de esta carne vuelve al mercado portugués como producto final, dejando en España todo el valor añadido asociado a la cadena de valor», por lo que con esta iniciativa esperan revertir este fenómeno.

También el sector de la construcción pasará del 23 al 6 % de IVA, con lo que el Gobierno espera incentivar la construcción de viviendas.

En materia fiscal, a partir de este jueves se aplicará una reducción del impuesto sobre las Personas Físicas (IRS, en sus siglas en portugués), tanto a través de una subida de los límites de los distintos tramos como por la reducción en 0,3 puntos porcentuales de las tasas del segundo a quinto escalón.

Además, entre otras novedades para este año, el Impuesto sobre las Personas Colectivas (IRC) disminuye 19 % en 2026, aplicable sobre los primeros 50.000 euros de la base imponible en las pequeñas y medianas empresas. EFE

