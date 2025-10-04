Sudáfrica supera a Argentina en Twickenham y revalida el título del Rugby Championship

Redacción Deportes, 4 oct (EFE).- La selección de Sudáfrica revalidó por primera vez en su historia el título de campeona del Rugby Championship tras superar este sábado en el estadio londinense de Twickenham a la de Argentina por un ajustado 29-27.

Los Springboks acaban primeros el torneo con 19 puntos, los mismos que suma Nueva Zelanda, que este sábado batió por 14-28 a Australia en el Optus Stadium de Perth. Los Walabies acaban terceros con 11 puntos y cierran la tabla los Pumas con 10.

Nunca antes lo había logrado. Por primera vez en su historia, Sudáfrica, campeona del mundo, gana dos años seguidos el Rugby Championship, que reúne a las mejores selecciones del hemisferio sur. EFE

