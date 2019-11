La defensa de Sperisen reitera que no se ha dado a conocer ninguna decisión por parte del Tribunal Federal y que si esto sigue así cuando termine el 2019, el examen de todo su expediente deberá ser retomado 'ab initio' por tres nuevos jueces de los cinco con los que cuenta la Corte de derecho penal de la máxima instancia judicial helvética.

Swiss-Guatemalan ex-police chief urges parliament to intervene

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Erwin Sperisen presenta carta en el Parlamento de Suiza 13 de noviembre de 2019 - 13:25 Erwin Sperisen, exjefe de la Policía Nacional de Guatemala, quiere que el Parlamento de Suiza se pronuncie para que el Tribunal Federal rinda veredicto sobre su caso. Este miércoles, Sperisen entregó una carta al portavoz de la Cámara Baja en Berna, en la que pide que el poder Legislativo presione a la máxima instancia judicial a emitir su veredicto sobre su recurso interpuesto contra la última decisión de la justicia ginebrina que lo condena a 15 años de cárcel. Los abogados de Sperisen, Florian Baier y Giorgio Campá, argumentan que la Asamblea Federal de Suiza está al cargo de la "alta vigilancia de los tribunales federales", según el art. 169 de la Constitución. En 2018, Sperisen apeló ante la máxima instancia judicial helvética luego de que las autoridades de Ginebra en el último juicio contra él dictaran un veredicto que lo condenó a 15 años de prisión por complicidad en las 7 ejecuciones extrajudiciales en 2006 en la cárcel de Pavón. Fue la condena en segunda instancia de la Justicia de Ginebra contra el ciudadano suizo-guatemalteco. La defensa de Sperisen reitera que no se ha dado a conocer ninguna decisión por parte del Tribunal Federal y que si esto sigue así cuando termine el 2019, el examen de todo su expediente deberá ser retomado 'ab initio' por tres nuevos jueces de los cinco con los que cuenta la Corte de derecho penal de la máxima instancia judicial helvética. En ese contexto hoy Sperisen, que vive bajo arresto domiciliario en Berna, anunció a los medios la entrega de su carta al Parlamento.