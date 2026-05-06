Suiza hará controles fronterizos durante la cumbre del G7 de Evian por temor a disturbios

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Ginebra, 6 may (EFE).- El Gobierno de Suiza anunció este miércoles que desplegará en junio controles en su frontera común con Francia debido a la cumbre del G7 en la localidad francesa de Evian, a pocos kilómetros de territorio suizo, ante el temor de que haya esos días disturbios en ciudades próximas como Ginebra o Lausana.

Los controles se mantendrán del 10 al 19 de junio, y también habrá un refuerzo de los dispositivos de seguridad en las fronteras de Suiza con sus otros vecinos -Alemania, Austria, Italia y Liechtenstein-, indicó el Gobierno suizo en un comunicado durante su sesión semanal.

La cumbre de Evian será del 15 al 17 de junio, y en la edición de 2003, también celebrada en esa localidad famosa por sus balnearios, hubo graves disturbios en Ginebra.

Toda la región del lago Lemán, a cuyas orillas se encuentran tanto Evian como Ginebra y Lausana, «está expuesta a riesgos de seguridad», alertó el Gobierno suizo, recordando también que ediciones anteriores del G7 o su antecesor el G8 han estado marcadas por «enfrentamientos violentos, disturbios, sabotaje y daños materiales».

Las autoridades helvéticas resaltan por otro lado que la cumbre se celebrará en un momento de «tensa situación geopolítica», lo que plantea desafíos.

En ese sentido, la cumbre de Evian de este año se asemeja a la que acogió la misma localidad en 2003, ya que también entonces Estados Unidos inició una guerra unilateralmente y sin el acuerdo de sus aliados (contra Irak), por lo que muchos manifestantes utilizaron el foro para mostrar su descontento con Washington.

El operativo de seguridad que desplegará Berna permitirá llevar a cabo controles «incluso en ausencia de sospechas», así como cerrar determinados pasos fronterizos si fuera necesario, advirtió el Consejo Federal.

Ya anteriormente el Gobierno suizo había aprobado que hasta 5.000 militares formen parte del dispositivo de seguridad de cara al G7. EFE

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