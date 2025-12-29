Tailandia acusa a Camboya de romper el alto el fuego con la intrusión de más de 250 drones

2 minutos

Bangkok, 29 dic (EFE).- Tailandia acusó este lunes a Camboya de romper, con la intrusión de más de 250 aviones no tripulados en su territorio, el acuerdo de alto el fuego en la frontera común alcanzado el sábado, tras los enfrentamientos militares que desde el 7 de diciembre causaron más de un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.

«Se detectaron más de 250 vehículos aéreos no tripulados (UAV) volando desde el lado camboyano, invadiendo el territorio soberano de Tailandia», dijo el Ejército tailandés en un comunicado, que denunció estas acciones como una «provocación y una violación de las medidas destinadas a reducir las tensiones».

Según la nota, los militares del país asiático afirmaron que podrían verse «obligados a reconsiderar» la liberación de 18 prisioneros de guerra camboyanos detenidos en junio, durante cinco días de enfrentamientos fronterizos que dejaron medio centenar de fallecidos.

Las acusaciones del Ejército tailandés llegan después de que el canciller chino, Wang Yi, mantuviera este lunes un encuentro trilateral con sus homólogos de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, y de Camboya, Prak Sokhonn, tras el que Pekín afirmó que los países vecinos trabajarán de forma conjunta para consolidar el alto el fuego.

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron el sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, y ambos Ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados.

Hasta el viernes, según datos oficiales, al menos 43 civiles y 24 militares habían muerto en Tailandia, mientras se contabilizaban 31 civiles fallecidos en Camboya, que no informa de bajas en el sector castrense aun cuando numerosos informes hablan de decenas de soldados caídos. EFE

bkk-daa