Taiwán acusa a China de añadir «condiciones» a su presencia en la próxima cumbre de APEC

(Actualiza con declaraciones de la Cancillería china)

Taipéi/Pekín, 5 nov (EFE).- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, denunció este miércoles que China ha impuesto «condiciones adicionales» para la participación de la isla en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen en 2026.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el canciller afirmó que, durante el encuentro del año pasado en Perú, China logró el derecho a ser anfitriona en 2026 con el «compromiso por escrito» de garantizar la «participación igualitaria» de Taiwán, en particular en lo relacionado con la «seguridad» de sus representantes.

«Las condiciones adicionales impuestas ahora por China para que Taiwán asista a la cumbre del APEC en Shenzhen constituyen una violación de los compromisos asumidos», aseveró Lin, y agregó que Taiwán «defenderá sus derechos» y se coordinará con países afines para «contrarrestar» estas medidas.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino declaró este miércoles que la participación de Taipéi en el APEC se debe llevar a cabo «bajo el ‘principio de una sola China’, conforme a las disposiciones y prácticas establecidas en el memorando de entendimiento del foro».

«El ‘principio de una sola China’ constituye la premisa política para dicha participación, y la posición china en este asunto es clara y firme», añadió la portavoz de la Cancillería Mao Ning en una escueta declaración.

En un comunicado difundido el martes por la noche, la Cancillería taiwanesa ya había expresado su «firme protesta y descontento» ante el hecho de que Pekín condicione la participación de Taiwán en el encuentro a la aceptación del denominado ‘principio de una sola China’.

Según ese principio -uno de los pilares de la política exterior de Pekín-, la República Popular China se considera la única representante legítima de China ante la comunidad internacional, y Taiwán, gobernada de forma autónoma desde 1949, se ve como «parte inalienable» de su territorio.

Esa postura es rechazada por el Gobierno taiwanés, actualmente encabezado por el soberanista Partido Democrático Progresista (PDP), que defiende que Taiwán es un Estado soberano e independiente bajo el nombre oficial de República de China y que Taipéi y Pekín «no están subordinados entre sí».

«No se aceptará ninguna maniobra política que intente menoscabar o excluir la participación de Taiwán», apuntó la Cancillería isleña.

Taiwán participa en esta cita desde 1991 bajo el nombre de ‘Taipéi chino’ y no envía a sus presidentes a las cumbres debido a la oposición de China.

Este es uno de los escasos foros internacionales en los que coinciden representantes de Taipéi y Pekín. EFE

