Taiwán espera llegada de buque con 2 millones de barriles de crudo desde estrecho de Ormuz

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Taipéi, 5 may (EFE).- Un superpetrolero con bandera liberiana que transporta 2 millones de barriles de petróleo crudo y pasó por el estrecho de Ormuz atracará este miércoles en el puerto taiwanés de Mailiao, en el noroeste de la isla, lo que impulsará la actividad de las refinerías locales, informó este martes la agencia CNA.

En declaraciones recogidas por este medio, el presidente de Formosa Petrochemical Corporation (FPCC), Lin Keh-yen, confirmó la inminente llegada a Taiwán del FPMC C Lord, un superpetrolero operado por Formosa Plastics Marine Corp. que transporta crudo desde Arabia Saudí.

El buque atravesó el estrecho de Ormuz a mediados de abril, después de que Irán reabriera temporalmente esta vía estratégica, señaló Lin.

Según el directivo, la tasa de utilización de las refinerías de FPCC cayó al 43 % en abril, debido a que varios envíos de crudo programados no llegaron a su destino como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

No obstante, la compañía confía en que esa tasa supere el 60 % en mayo y rebase el 80 % en junio, impulsada por suministros procedentes de fuera del Golfo Pérsico, incluidos envíos desde el mar Rojo, el golfo de Omán, el Mediterráneo y África occidental.

Cerca del 70 % del crudo que importó Taiwán en 2025 procedía de Oriente Medio, con Arabia Saudí (28,9 %), Kuwait (13,6 %) y Emiratos Árabes Unidos (11,9 %) como principales proveedores, según cifras oficiales.

Esta dependencia acentúa la vulnerabilidad de la isla ante posibles interrupciones del suministro derivadas del conflicto en la región o de un eventual bloqueo marítimo por parte de China, que considera a Taiwán -gobernada de forma autónoma desde 1949- como una «parte inalienable» de su territorio. EFE

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