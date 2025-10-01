The Swiss voice in the world since 1935
Talibanes atribuyen el apagón en Afganistán a obras de mantenimiento y niegan prohibición

Nueva Delhi, 1 oct (EFE).- El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, aseguró este miércoles que el corte de internet y telecomunicaciones que mantiene incomunicado a Afganistán desde el pasado lunes se debe a obras de mantenimiento y que no han impuesto una prohibición sobre el uso de la red en este país.

«En todo Afganistán la antigua red de fibra óptica de internet se ha deteriorado y la estamos reemplazando. Aparte de eso, no es cierto lo que se está difundiendo en forma de rumores, de que hemos impuesto una prohibición sobre el uso de internet», dijo el portavoz afgano, según una publicación en X de la cuenta @IEAUrduOfficial, supervisada por el equipo de medios de los talibanes. EFE

