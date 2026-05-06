Telecom Italia aumenta un 1,4 % sus ingresos impulsado por su filial en Brasil

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Roma, 6 may (EFE).- El grupo de telecomunicaciones Telecom Italia (TIM) ingresó 3.300 millones de euros (unos 3.876 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026, un 1,4 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el buen desempeño de su filial en Brasil, informó este miércoles la compañía.

Por sectores, los ingresos del grupo bajaron un 0,9 % en el mercado nacional, hasta situarse en 2.200 millones de euros, mientras que TIM Brasil registró un crecimiento del 6,4 %, aportando 1.100 millones de euros a la facturación total.

El gigante italiano destacó que estas cifras están en línea con su hoja de ruta para el ejercicio, a pesar de una «ralentización parcial» en el mercado patrio debido a la transición de clientes mayoristas en el segmento de operadores móviles virtuales (MVNO).

Por otro lado, el beneficio bruto de explotación (EBITDA) del grupo se contrajo un 1,7 %, hasta los 1.000 millones de euros.

Este resultado se vio lastrado por la caída del 7,1 % en el mercado italiano (400 millones de euros), mientras que la filial brasileña mejoró su rentabilidad un 3,9 %, alcanzando los 500 millones de euros.

Asimismo, la compañía informó de que su deuda financiera neta ajustada se situó por debajo de los 7.300 millones de euros y que sus inversiones durante el trimestre ascendieron a 400 millones de euros, lo que equivale al 12,5 % de los ingresos totales.

El consejero delegado de TIM, Pietro Labriola, confirmó los objetivos financieros para todo 2026 y afirmó que prevé una «decidida aceleración» de la actividad en la segunda mitad del año, lo que, junto con la generación de caja, permitirá «una reducción significativa de la deuda y del apalancamiento financiero del grupo». EFE

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