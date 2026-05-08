TEMAS DEL DÍA DEL SÁBADO 9 DE MAYO

8 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La resolución de la guerra en Irán continúa en el aire, a la espera de que Teherán responda a la última propuesta de negociación de Washington, mientras ambas partes intercambian ataques de baja intensidad.

(Texto)

HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid/Ginebra/Bruselas – Las autoridades españolas ultiman los preparativos para recibir al crucero MV Hondius, mientras la Organización Mundial de la Salud continúa monitorizando los casos de hantavirus.

(Texto)

HUNGRÍA GOBIERNO

Budapest – El Parlamento de Hungría tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, ganador de las elecciones legislativas del 12 de abril con una mayoría cualificada, culminando el relevo del ultranacionalista Viktor Orbán, derrotado tras más de tres lustros en el poder.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO ELECCIONES

Londres – Los partidos británicos digieren hoy los resultados electorales conocidos la víspera, que arrojan un panorama de fragmentación y polarización nunca antes visto en el Reino Unido, y que dejan en extrema debilidad al Gobierno laborista de Keir Starmer.

(Texto)

PREMIOS PLATINO

Playa del Carmen (México) – La gala de la XIII edición de los Premios Platino 2026 anuncia los galardonados en Xcaret en la Riviera Maya mexicana, entre cuyos nominados figuran las películas ‘El agente secreto’ o ‘Sirat’ y las series ‘El Eternauta’ o ‘Anatomía de un instante’.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

UCRANIA GUERRA | Leópolis (Ucrania) – Varios miles de residentes de las localidades situadas en la línea del frente de la región de Jersón, ocupada por Rusia, siguen atrapados en medio de una situación humanitaria cada vez más grave y de los ataques con drones. (Texto)

RUSIA II GUERRA MUNDIAL | Moscú – Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi con el tradicional desfile militar en la plaza Roja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA CRISIS | Maracaibo (Venezuela) – Justo cuando Venezuela intenta seducir a capitales extranjeros con la promesa de una nueva etapa económica que permita recuperar sectores clave, el racionamiento eléctrico no da tregua en regiones como Zulia, junto a Colombia, y aumenta el escepticismo sobre la posibilidad de superar años de deterioro de esa infraestructura. Por Henry Chirinos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

INDIA CENSO | Nueva Delhi – Un ejército de maestros ha comenzado a descifrar la realidad de la India a través del Censo Nacional, identificando hogares en lugares de hacinamiento extremo, una labor esencial para rescatar de la invisibilidad a millones de personas tras quince años de vacío estadístico en el que se proyecta como el país más habitado del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Moscú.- RUSIA II GUERRA MUNDIAL.- Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi con el tradicional desfile militar en la plaza Roja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Londres.- R. UNIDO CULTURA.- La exposición ‘1996 Cool Britannia’ reúne, treinta años después de la eclosión de este movimiento cultural popular, objetos icónicos de las Spice Girls, Oasis y otros elementos relacionados con el fútbol o la prensa ‘rosa’ de la época. Barbican Music Centre (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- Simpatizantes del grupo de presión republicano Republic se manifiestan en contra de la monarquía británica desde la plaza de Trafalgar hasta el Palacio de Buckingham, en Londres, en el que denominan Día de la República.

Roma.- TENIS ROMA.- ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17). Foro Itálico (Texto) (Foto)

Budapest.- HUNGRÍA GOBIERNO.- El Parlamento de Hungría tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, líder del partido Tisza, ganador de las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con una mayoría cualificada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tarnovo.- CICLISMO GIRO.- Giro de Italia (hasta 31). 2ª etapa: Burgas-Tarnobo, en Bulgaria. (221 km). (Texto) (Foto)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Varios miles de residentes de las localidades situadas en la línea del frente de la región de Jersón, ocupada por Rusia, siguen atrapados en medio de una situación humanitaria cada vez más grave y de los ataques con drones. (Texto)

Moscú.- RUSIA ESLOVAQUIA.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne en el Kremlin con el primer ministro eslovaco, Robert Fico.

Madrid.- ESPAÑA REFUGIADOS.- La colombiana Karen y la afgana Somaya son ejemplo de historias de superación, de huir de sus países y ser capaces de comenzar un nuevo capítulo de sus vidas, en este caso en España gracias a un programa de becas de posgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

12:30h.- Asunción.- PARAGUAY FISCAL.- La Fiscalía de Paraguay conmemora los cuatro años de la muerte del fiscal antimafia Marcelo Pecci, quien fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 en una playa del Caribe colombiano. Fiscalía General del Estado (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA MÚSICA.- El cantante británico Ed Sheeran se presenta en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, la primera parada en América Latina de su gira mundial «LOOP Tour». Estadio Quisqueya (Texto) (Foto)

Riviera Maya.- PREMIOS PLATINO.- La gala de la XIII edición de los Premios Platino 2026 anuncia los galardonados en Xcaret en la Riviera Maya mexicana, entre cuyos nominados figuran las películas «El agente secreto» o «Sirat» y las series «El Eternauta» o «Anatomía de un instante». (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA GOBIERNO.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lidera un «encuentro nacional» con autoridades regionales, municipales, líderes políticos, empresarios y representantes de organizaciones sociales para trazar una agenda de desarrollo, en medio de conflictos sociales promovidos por sindicatos obreros y campesinos. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El recién nombrado obispo de la diócesis de Wheeling‑Charleston, el salvadoreño Evelio Menjívar, sabe lo que es llegar a EE.UU. escondido en el maletero de un coche, cruzar fronteras guiado por un «coyote» y cargar con el estigma de haber sido indocumentado en un país que ahora vive bajo las políticas antimigratorias de Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

13:30h.- Rabat.- MARRUECOS LIBROS.- La autora española Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo y Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, dialoga con el traductor Mark Gamal, responsable de la versión árabe de varias de sus obras, sobre los retos de traducir su universo literario. El stand España-Iberoamérica del XXXI Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL)

África

15:00h.- Bamako.- MALI CONFLICTO.- La tribu tuareg Kel Ansar organiza concentraciones masivas en Tombuctú y Bamako «para la defensa de la patria», como respuesta civil a los ataques que yihadistas y separatistas llevaron a cabo el mes pasado contra varias ciudades de Mali. Estadio Mamadou Konaté

Asia

10:00h.- Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de abril de las exportaciones, que cayeron un 0,7 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN PARAGUAY.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, continúa su visita de Estado a Taiwán.

Nueva Delhi.- INDIA ELECCIONES.- El Bharatiya Janata Party (BJP), la formación del primer ministro de la India, Narendra Modi, celebra en Calcuta la ceremonia de toma de posesión de su nuevo Gobierno para el estado de Bengala Occidental.

Nueva Delhi.- INDIA CENSO.- Un ejército de maestros ha comenzado a descifrar la realidad de la India a través del Censo Nacional, identificando hogares donde el hacinamiento es tal que ni siquiera hay paredes, una labor esencial para sacar de la invisibilidad a millones de personas tras quince años de vacío estadístico en un país que se proyecta ya como el más poblado del mundo.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245