Temas del día de EFE Internacional del 20 de enero de 2026 (13.00 horas)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la respuesta de la UE ante las presiones anexionistas sobre Groenlandia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será «firme, unida y proporcional».

(La intervención de Von der Leyen, junto a la que hará el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se produce en un contexto de amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer aranceles a ocho países europeos -entre ellos Francia- por participar en maniobras militares en Groenlandia).

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha caldeado el ambiente un día antes de su intervención en el Foro de Davos con sucesivos mensajes en Truth Social: ha insistido que Groenlandia debe ser de EEUU «por la seguridad nacional y mundial» e incluso ha utilizado la Inteligencia Artificial para alentar su ofensiva sobre la isla.

(Texto) (Foto)

– Respecto a Groenlandia, el ministro ruso de Asuntos Exteriores ha negado desde Moscú que Groenlandia sea «parte original» de Dinamarca.

(Texto)

– Pero los mensajes de Trump no solo se han ceñido a Groenlandia: al Reino Unido le ha dicho que fue una «GRAN ESTUPIDEZ» que cediera Chagos a Mauricio y ha publicado además una imagen con Inteligencia Artificial en la que muestra los territorios de Canadá y Venezuela con la bandera de Estados Unidos.

(Texto)

(Se ha enviado la respuesta del Reino Unido y se enviará documentación sobre Chagos, Mauricio y la isla de Diego García)

– El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, que ha defendido los aranceles a los ocho países europeos con tropas en Groenlandia para «evitar una emergencia nacional», participa en el Foro de Davos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El viceprimer ministro y principal negociador comercial de China, He Lifeng, advirtió este martes en el Foro Económico Mundial de Davos de que los aranceles y las guerras comerciales han provocado «fuertes impactos» en la economía mundial y reiteró que ese tipo de medidas «no tienen ganadores».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso en el Foro de Davos, en su primera intervención en el evento.

(Texto) (Foto)

– Los presidentes de Panamá, José Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, participan en un debate en el Foro Económico Mundial de Davos dedicado al tema ¨»Reconstruyendo la Confianza en Latinoamérica» .

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo Youtube)

– Al final de la jornada se enviarán las claves del dia, el «cuaderno de Davos»

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una manifestación ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) para exigir la libertad de todos estos detenidos, tras el anuncio de las autoridades de la excarcelación de un «número importante de personas».

(Texto) (Foto) (Video)

(Se ha enviado información de que Venezuela aparece como estadounidense en una imagen trucada y difundida por Trump)

(Texto)

UE MERCOSUR

Estrasburgo (Francia) – Los agricultores europeos protestan este martes ante el Parlamento Europeo, en manifestación organizada por el principal sindicato agrícola francés, la FNSEA, y apoyada por la organización europea Copa-Cogeca, contra el tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado una previa de que la Eurocámara decide el miércoles si frena el acuerdo con Mercosur)

EEUU TRUMP

Washington – Se cumple un año del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca para arrancar un segundo mandato que ha puesto patas arriba el orden internacional.

– Se enviará un tema sobre las posiciones y políticas de Trump hacia el cambio climático.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haberse olvidado de Ucrania en este arranque de 2026, en el que ha estado centrado en Venezuela, Irán y, más recientemente, Groenlandia.

(Texto)

(Enviado a las 10.52 horas)

(Se ha enviado información sobre los nuevos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, con daños muy importantes en los sistemas de calefacción en una época de muy bajas temperaturas, algo que la ONU ha considerado que viola las normas de guerra).

IRAN PROTESTAS

Teherán – Irán sigue desconectado del internet global pese al ocaso de las protestas antigubernamentales desde hace nueve días, mientras en el país se vive una tensa calma y se multiplican las promesas de las autoridades de castigar a los manifestantes.

(Texto)

– Poco ha cambiado entre Irán y Estados Unidos cuando se cumplen este martes 45 años de la liberación de los 52 rehenes retenidos de la embajada estadounidense en Teherán, una crisis que inició una enemistad que ha alcanzado nuevos niveles en los últimos meses.

(Texto)

(Enviado a las 09.42 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Excavadoras israelíes comenzaron a demoler este martes el complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ubicado en el ocupado Jerusalén Este, después de que Israel vetase hace un año su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se han enviado reacciones de Jordania, del jefe de la propia UNRWA, Philippe Lazzarini, y del vicealcalde de Jerusalén.

– La Franja de Gaza aguarda los cambios que implica la transición a la segunda fase de la tregua, como la reconstruccíon del enclave, mientras las autoridades israelies ponen el punto de mira en la desmilitarización del enclave y el desarme del grupo islamista Hamás.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Torturas, abusos sexuales y privación del sueño, alimento o atención médica son algunas de las prácticas a las que los palestinos siguen sometidos en las cárceles israelíes, según una actualización del informe ‘Bienvenidos al infierno’ de la ONG israelí B’Tselem.

(Texto) (Foto)

– 30 años después de que Yaser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), exguerrillero y después diplomático, fuera elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el pueblo palestino parece más lejos que nunca de tener su propio Estado.

(Texto)

(Enviado a las 08.06 horas)

FRANCIA LE PEN

París – La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen testifica en el juicio en apelación contra ella por la financiación irregular de su partido con fondos del Parlamento Europeo por la que fue condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación, lo que pone en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a las presidenciales de 2027.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PARIS MODA

París – La semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027 arranca este martes con las propuestas de Louis Vuitton.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín – Cintas protagonizadas por estrellas como Amy Adams (‘At the Sea’) o Juliette Binoche (‘Queen At Sea’), una cinta de delicada animación japonesa (‘A New Dawn’) o un biopic sobre el músico Bill Evans, formarán parte de la competición oficial de la Berlinale.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que tres películas latinas optarán al Oso de Oro en la próxima edición de la Berlinale, así como un listado de películas a competición)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- París.- FRANCIA LE PEN.- Interrogatorio programado de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen en el juicio en apelación contra ella por la financiación irregular de su partido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asiste al Foro Económico Mundial de Davos y pronuncia un discurso. (Texto)

15:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- Los presidentes de Panamá, José Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, participan en un debate en el Foro Económico Mundial de Davos dedicado al tema ¨»Reconstruyendo la Confianza en Latinoamérica» (Texto)

15:00h.- Estrasburgo.- IRÁN PROTESTAS.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la situación en Irán tras la brutal represión de las protestas contra el régimen

15:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El primer ministro de Catar y jefe de la cartera de Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dialoga con el presidente del Foro Económico Mundial en el Foro de Davos (Texto)

16:00h.- Berlín.- ALEMANIA FERIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita la 100 edición de la Semana Verde, feria dedicada a la alimentación, la agricultura y la horticultura. (Foto)

16:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, da un discurso ante la audiencia el Foro Económico Mundial de Davos (Texto)

17:00h.- Estrasburgo.- EEUU VENEZUELA.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos el pasado 3 de enero

21:00h.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Alfombra roja de la película Shelter. Se espera al actor Jason Statham y al director Bodhi Rae Breathnach. Leicester Square (Texto) (Vídeo)

Ginebra.- CUBA CINE.- El director de cine hispano-cubano David Bim presenta su ópera prima «Al Oeste, en Zapata» (2025) en el festival internacional de cine independiente Black Movie, en Ginebra, y charla con EFE sobre la realidad social y política cubana, que el español vive en primera persona desde hace 15 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- TELEVISIÓN SERIES.- El galardonado director, productor y guionista estadounidense Ryan Murphy (‘American Horror Story’) presenta ‘The Beauty’ (‘La Belleza’), su nueva serie, donde retrata las obsesiones estéticas de la sociedad actual de una manera «provocativa», según describen dos de sus protagonistas, Evan Peters y Rebecca Hall, en una entrevista con EFE en Londres antes de su estreno. (Texto) (Vídeo)

Estrasburgo.- CHIPRE UE.- El Presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, viaja a Estrasburgo donde se dirigirá al Pleno del Parlamento Europeo, presentando las prioridades de la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europe.

Estocolmo.- GROENLANDIA EEUU.- El ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, visita Estocolmo y se reune con su homólogo sueco con la seguridad en el Ártico y Groenlandia como tema central. (Texto)

París.- PARIS MODA.- Comienza la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Praga.- REPÚBLICA CHECA ISRAEL.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, visita la República Checa para abordar cuestiones actuales de política exterior. (Texto) (Foto)

Londres.- R. UNIDO ARTE.- Comienza la 38ª edición de la London Art Fair, donde una cuidada selección de galerías de arte Moderno y Contemporáneo se citan en la capital de Reino Unido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece su tradicional conferencia de prensa en la que resume el 2025 desde el punto de vista de la diplomacia rusa. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO CHINA.- El Gobierno británico emite una respuesta formal a los planes de China para construir una megaembajada en el corazón histórico de Londres, tras posponer la decisión en varias ocasiones por temores de seguridad nacional para el Reino Unido.

Londres.- R.UNIDO BRAND.- El actor y humorista británico Russell Brand, de 50 años, comparece ante el tribunal londinense de Westminster, acusado de un cargo de violación y otro de agresión sexual supuestamente cometidos en 2009 contra dos mujeres. Tribunal de Westminster.

Madrid.- FITUR 2026.- Entrevista con el gobernador del estado mexicano de Querétaro, Mauricio Kuri González. (Texto)

América

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Bogotá acoge un foro sobre la crisis humanitaria de la región colombiana del Catatumbo, en el que participan representantes de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Gobierno y otras autoridades. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Quito.- ECUADOR INDÍGENAS.- Alrededor de 300 indígenas de distintas nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana llegan al Ministerio de Educación de Ecuador, en la capital Quito, para presentar sus propuestas de educación comunitaria (PEC), trabajadas durante los últimos cinco años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Guayaquil.- PERÚ PUERTOS.- El Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) presenta su informe de gestión y competitividad de esta infraestructura, uno de los puertos ecuatorianos que enfrenta la amenaza del narcotráfico, que busca infiltrar en las mercancías grandes cantidades de cocaína que puedan llegar a Europa y Norteamérica. (Texto)

17:30h.- La Habana.- CUBA DDHH.- La ONG Prisoners Defenders, especializada en temas de derechos humanos en Cuba, presenta en rueda de prensa virtual un informe sobre vigilancia digital en la isla, se trata del primer estudio sobre este tema en el país. (Texto)

18:00h.- San Salvador.- EL SALVADOR JUSTICIA.- Presentan este martes ante el Supremo de El Salvador una denuncia contra jueces de un tribunal de Sentencia del país por retardar la entrega por escrito de la resolución absolutoria de cinco líderes comunitarios procesados por el asesinato de una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992). (Texto)

20:00h.- Toronto.- ONU AGUA.- El Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud de la ONU (INWEH en inglés) con sede en Canadá, emite este martes un informe sobre la grave crisis de agua potable que afecta al mundo (Texto)

20:00h.- Guatemala.- GUATEMALA VIOLENCIA.- Ciudad de Guatemala – Los pandilleros detenidos en Guatemala por su participación en el asesinato de nueve policías brindan su primera declaración ante la ley mientras la normalidad y las clases vuelven a las calles paulatinamente tras los acontecimientos virolentos del fin de semana. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- La Habana.- CUBA MÚSICA.- Conferencia de prensa de presentación del Festival Internacional Jazz Plaza 2026, que se celebra en La Habana del 25 de enero al 1 de febrero con la presencia de artistas de 15 países. Salón Cetros, Hotel Melia Cohiba (Texto)

22:00h.- Lima.- PERÚ PETRÓLEO.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, realiza una manifestación contra la reestructuración de la petrolera estatal Petroperú ordenada por el Gobierno, lo que califican como una «privatización encubierta». Plaza 2 de Mayo (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Nueva York.- NETLIX RESULTADOS.- Netflix presenta sus resultados anuales y trimestrales tras lograr un beneficio neto de 8.562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que supuso un 25,1 % más que el mismo periodo del año anterior.

Santiago.- CHILE GOBIERNO.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, presenta a los miembros de su próximo Gobierno a mes y medio de tomar posesión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TRUMP.- Washington.- Se cumple un año desde el retorno al poder del presidente estadounidense, Donald Trump. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- El 20 de enero, en la apertura de la ‘Fan fest’ del Carnaval de Río de Janeiro en la playa de Copacabana, una percusión típica de las escuelas de samba integrada por más de 1.200 músicos, busca convertirse en la mayor del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este martes su cifra de intercambio comercial correspondiente a diciembre de 2025, después de que en noviembre pasado registrase un superávit de 2.498 millones de dólares. (Texto)

Santiago de Chile.- CHILE INCENDIOS.- Concepción (Chile)- Más de 20 focos permanecen activos en los incendios que arrasan las provincias del centro-sur de Chile, que han segado la vida de una veintena de vidas, consumido más de 38.000 hectáreas, destruido más de medio millar de viviendas y dejado más de 7.000 damnificados. (Texto) (foto)

