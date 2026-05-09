Temas del Día de Internacional del sábado, 9 de mayo de 2026 (14:00 horas)

8 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – La resolución de la guerra en Irán continúa en el aire, a la espera de que Teherán responda a la última propuesta de negociación de Washington, mientras ambas partes intercambian ataques de baja intensidad.

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– El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en la noche del viernes (madrugada del sábado en Europa) que espera hoy mismo una respuesta de Irán a la propuesta enviada por Washington.

HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid/Ginebra/Bruselas – Las autoridades españolas ultiman los preparativos para recibir al crucero MV Hondius en la isla de Tenerife y evacuar el domingo a sus pasajeros, en una operación para la que acudirá el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sigue monitorizando los casos del brote de hantavirus.

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– La OMS confirmó que ya son seis los casos confirmados, después de que una persona que estaba en el crucero dio positivo.

HUNGRÍA GOBIERNO

Budapest – El Parlamento de Hungría tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, ganador de las elecciones legislativas del 12 de abril con una mayoría cualificada, culminando el relevo del ultranacionalista Viktor Orbán, derrotado tras más de tres lustros en el poder.

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PREMIOS PLATINO

Playa del Carmen (México) – La gala de la XIII edición de los Premios Platino 2026, que celebra el audiovisual iberoamericano, se ha visto envuelta en la disputa entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno de México, al que acusó de boicotear su asistencia al evento y de obligarla a adelantar su regreso a España, algo rechazado por el Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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R.UNIDO ELECCIONES

Londres – Los partidos británicos digieren hoy los resultados electorales conocidos la víspera, que arrojan un panorama de fragmentación y polarización nunca antes visto en el Reino Unido, y que dejan en extrema debilidad al Gobierno laborista de Keir Starmer.

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– Starmer admitió hoy haber cometido «errores innecesarios» y reconoció que su partido Laborista tuvo resultados «muy duros» en la derrota de las elecciones locales parciales y regionales del jueves.

UCRANIA GUERRA

– Leópolis (Ucrania) – Mientras Ucrania y Rusia inician una tregua de tres días, varios miles de residentes de las localidades situadas en la línea del frente de la región de Jersón, ocupada por Rusia, siguen atrapados en medio de los ataques con drones y con una situación humanitaria cada vez más grave. (Texto)

– Rusia acusó a Ucrania de violar la tregua con múltiples ataques sobre la línea del frente, así como en regiones del interior y en la anexionada Ucrania.

ADEMÁS

PERÚ ELECCIONES | Lima – La campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú comienza con mitines en la capital de la derechista Keiko Fujimori y del izquierdista Roberto Sánchez, mientras el escrutinio de la primera ronda está por culminar y el ultraderechista Rafael López Aliaga sigue atacando a las autoridades electorales, a las que acusa sin pruebas de fraude en su contra.

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ARGENTINA GOBIERNO | Buenos Aires – Los viajes de lujo, la compra de propiedades y los gastos en reformas inmobiliarias del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, investigado por la Justicia, acorralan cada vez más al presidente Javier Milei, quien llegó a la Presidencia con la promesa de «acabar con la casta» y la corrupción. (Texto) (Foto)

RUSIA II GUERRA MUNDIAL | Moscú – Rusia celebró el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi con el tradicional desfile militar en la plaza Roja, pero si armamento pesado por primera vez desde 2007. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente ruso, Vladímir Putir, aseguró en su intervención que las tropas rusas «siguen avanzando» en el frente ucraniano pese a que Kiev tiene el apoyo de «todo el bloque de la OTAN».

VENEZUELA CRISIS | Maracaibo (Venezuela) – Justo cuando Venezuela intenta seducir al capital extranjer con la promesa de una nueva etapa económica que permita recuperar sectores clave, el racionamiento eléctrico no da tregua en regiones como Zulia, y aumenta el escepticismo sobre la posibilidad de superar años de deterioro de esa infraestructura. Por Henry Chirinos

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INDIA CENSO | Nueva Delhi – Un ejército de maestros ha comenzado a descifrar la realidad de la India a través del Censo Nacional, identificando hogares en lugares de hacinamiento extremo, una labor esencial para rescatar de la invisibilidad a millones de personas tras quince años de vacío estadístico en el que se proyecta como el país más habitado del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA GOBIERNO | La Paz – El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lidera un «encuentro nacional» con autoridades regionales, municipales, líderes políticos, empresarios y representantes de organizaciones sociales para trazar una agenda de desarrollo, en medio de conflictos sociales promovidos por sindicatos obreros y campesinos. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Budapest.- HUNGRÍA GOBIERNO.- El Parlamento de Hungría tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el conservador Péter Magyar, líder del partido Tisza, ganador de las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con una mayoría cualificada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Varios miles de residentes de las localidades situadas en la línea del frente de la región de Jersón, ocupada por Rusia, siguen atrapados en medio de una situación humanitaria cada vez más grave y de los ataques con drones. (Texto)

América

Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El recién nombrado obispo de la diócesis de Wheeling‑Charleston, el salvadoreño Evelio Menjívar, sabe lo que es llegar a EE.UU. escondido en el maletero de un coche, cruzar fronteras guiado por un «coyote» y cargar con el estigma de haber sido indocumentado en un país que ahora vive bajo las políticas antimigratorias de Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá – GERMÁN VARGAS LLERAS – La muerte del exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, figura de la derecha, sacude la política del país a solo tres semanas de las cruciales elecciones presidenciales del 31 de mayo. (Texto)

Cartago (Costa Rica) – COSTA RICA GOBIERNO – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, participa en una misa en la basílica de los Ángeles, en la provincia de Cartago (centro), para encomendar su Gobierno a Dios, un día después de su investidura presidencial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA MÚSICA.- El cantante británico Ed Sheeran se presenta en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, la primera parada en América Latina de su gira mundial «LOOP Tour». Estadio Quisqueya (Texto) (Foto)

Cali (Colombia) – COLOMBIA ANIMALES – Cada martes por la noche, entre el humo que envuelve calles dominadas por el microtráfico de drogas, decenas de perros y gatos esperan la llegada de un grupo de voluntarios que reparte alimentos en el barrio Sucre, uno de los más golpeados de la ciudad colombiana de Cali, una obra que beneficia no solo a los animales sino también a quienes los cuidan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

13:00 GMT.- Bamako.- MALI CONFLICTO.- La tribu tuareg Kel Ansar organiza concentraciones masivas en Tombuctú y Bamako «para la defensa de la patria», como respuesta civil a los ataques que yihadistas y separatistas llevaron a cabo el mes pasado contra varias ciudades de Mali. Estadio Mamadou Konaté

Asia

Redacción EFE Internacional

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