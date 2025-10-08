Tercera noche sin muertos en Gaza mientras siguen las negociaciones en Egipto

1 minuto

Gaza, 7 oct (EFE).- La Franja de Gaza no registró ningún muerto en la madrugada de este miércoles, por tercera noche consecutiva, mientras las negociaciones para un posible alto el fuego continúan en Egipto.

Según un recuento en las morgues de los informadores gazatíes, confirmado por EFE, los centros médicos de la Franja no recibieron ningún cadáver por ataques israelíes desde la medianoche hasta las 10.45 hora local (7.45 GMT) de este miércoles.

Según constató EFE, si bien no hubo ataques letales, sí se produjeron explosiones en la ciudad de Gaza, donde el Ejército israelí prosigue con la destrucción de infraestructuras y edificios de la urbe.

Israel redujo sus ataques en Gaza después de que el pasado sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidiera parar su ofensiva en la Franja ante el anuncio de Hamás de que se sentaría a negociar el plan estadounidense para el fin de la guerra.

El domingo, el Gobierno israelí confirmó que el Ejército ponía en pausa «ciertos ataques» en Gaza, permitiendo en exclusiva acciones con fines defensivos.

Si bien el sábado se registraron 63 muertos por fuego israelí, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el domingo esta cifra se redujo a 19, de acuerdo a los datos oficiales.

Según el recuento de las morgues elaborado por los informadores gazatíes, el lunes hubo 12 muertos por fuego israelí y el martes otros 12. EFE

