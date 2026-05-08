Termina el atraco de la ciudad alemana de Sinzig con rehenes liberados y ladrones fugados

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(Actualiza con información sobre uno de los posibles autores y botín)

Berlín, 8 may (EFE).- Unidades de las fuerzas especiales de la policía alemana lograron liberar este viernes a dos personas que habían sido tomadas como rehenes por los atracadores del banco atracado en la ciudad alemana de Sinzig, en el oeste de Alemania, informaron las autoridades locales.

Según un comunicado de la Policía de Coblenza, los efectivos policiales pudieron «rescatar a dos personas ilesas de una habitación en la que habían sido encerradas con llave» en el banco, una filial del banco Volksbank, aunque no pudieron detener a los autores del atraco.

La Policía, que continúa con su trabajo de recogida de pruebas e interrogatorios a testigos, precisó que «al menos un agresor de sexo masculino, de aproximadamente 1,80 metros de estatura y vestido con un mono blanco (similar a un ‘traje de apicultor’), acechó al empleado de una empresa de transporte de fondos», al que presuntamente le robó un maletín con dinero en efectivo.

«La situación actual es que el autor o los autores se han dado a la fuga del lugar de los hechos, por medios aún desconocidos, inmediatamente después de encerrar a las personas en la cámara acorazada», señaló la nota policial.

Un portavoz policial explicó a los medios de comunicación en Sinzig que esa operación de las fuerzas especiales se produjo después de que a las 7.00 GMT las autoridades fueran alertadas de forma automática al producirse el ataque, algo habitual cuando las entidades bancarias son atracadas.

«Nos alegramos de que los rehenes, o mejor dicho, las personas, hayan sido liberadas y de que la operación aquí sobre el terreno haya concluido, por el momento», indicó el portavoz, que precisó que el banco fue registrado sin que la policía encontrara a los autores.

«Debemos suponer que el autor o los autores abandonaron el lugar en algún momento, posiblemente inmediatamente después del hecho», abundó.

Imágenes emitidas por la cadena de televisión alemana de información 24 horas NTV mostraron cómo un grupo fuertemente armado de policías entraba en el banco por una puerta lateral de la filial atacada.

Anteriormente, la Policía indicó que se partía del supuesto según el cual había «varios agresores y rehenes en el banco», por lo que se desplegó a «numerosos agentes desplegados en la zona de Sinzig».

Entre los rehenes se encuentra el conductor de un furgón blindado, indicó la nota policial.

«Por el momento, no existe ningún peligro para los ciudadanos que se encuentren fuera del perímetro acordonado», indicó la policía en un comunicado previo. EFE

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