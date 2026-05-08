Termina el atraco en la ciudad alemana de Sinzig con rehenes liberados y ladrones fugados

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Berlín, 8 may (EFE).- Operativos de las fuerzas especiales de la policía alemana lograron liberar este viernes a dos personas que habían sido tomadas como rehenes por los atracadores del banco atacado en la ciudad de Sinzig, en el oeste de Alemania, informaron las autoridades locales.

Según un comunicado de la Policía de Coblenza, los efectivos policiales pudieron «rescatar a dos personas ilesas de una habitación en que habían sido encerradas con llave» en el banco, una filial de Volksbank, aunque no pudieron detener a los atracadores.

«La situación actual es que el autor o los autores se han dado a la fuga del lugar de los hechos, por medios aún desconocidos, inmediatamente después de encerrar a las personas en la cámara acorazada», señaló la nota policial.

Un portavoz policial explicó a los medios de comunicación en Sinzig que esa operación de las fuerzas especiales se produjo después de que a las 7.00 GMT las autoridades fueran alertadas de forma automática al producirse el ataque, algo habitual cuando entidades bancarias son atracadas.

«Nos alegramos de que los rehenes, o mejor dicho, las personas, hayan sido liberadas y de que la operación aquí sobre el terreno haya concluido, por el momento», indicó el portavoz, que precisó que el banco fue registrado sin que la policía encontrara a los responsables del atraco.

«Debemos suponer que el autor o los autores abandonaron el lugar en algún momento, posiblemente inmediatamente después del hecho», abundó.

Imágenes emitidas por la cadena de televisión alemana de información 24 horas NTV mostraron cómo un grupo fuertemente armado de policías entraba en el banco por una puerta lateral de la filial atracada.

Anteriormente, la Policía indicó que se partía del supuesto de que había «varios agresores y rehenes en el banco», por lo que se desplegó a «numerosos agentes en la zona de Sinzig».

Entre los rehenes estaba el conductor de un furgón blindado, indicó la nota policial.

«Por el momento, no existe ningún peligro para los ciudadanos que se encuentren fuera del perímetro acordonado», indicó la policía en un comunicado previo. EFE

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