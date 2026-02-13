Termina el traslado de presos del EI de Siria a Irak

El Comando militar estadounidense para Oriente Medio anunció el viernes que acabó de trasladar a miles de detenidos sospechosos de pertenecer al grupo yihadista Estado islámico de Siria al vecino Irak.

El objetivo de esta operación es, según el Centcom, garantizar que continúen sometidos a «medidas de seguridad en los centros de detención», tras la retirada de los combatientes kurdos que custodiaban los campamentos donde estaban retenidos.

El Centcom declaró haber efectuado un último traslado por avión la noche del 12 de febrero. Desde el 21 de enero transportó a «más de 5.700 hombres adultos» a cárceles iraquíes, señaló.

Estados Unidos había anunciado que esperaba trasladar a unos 7.000 detenidos.

En 2014 el EI se apoderó de vastos territorios en Siria e Irak, cometió masacres y redujo mujeres y niñas a la esclavitud sexual.

Apoyado por la coalición encabezada por Estados Unidos, Irak proclamó la derrota del grupo en 2017.

En Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias, dominadas por los kurdos, derrotaron al EI dos años más tarde. Apresaron entonces a miles de presuntos miembros del grupo y colocaron decenas de miles de sus familiares en campamentos.

En enero, los combatientes kurdos sirios se retiraron de vastos territorios del norte y el noreste del país, bajo la presión del ejército sirio que se había desplegado ahí.

Desde entonces, gran parte de las mujeres y niños de yihadistas, retenidos en el campamento de Al Hol, en total unas 24.000 personas, han salido de ahí, según fuentes humanitarias y testigos interrogados por la AFP.

«El traslado de los detenidos es esencial para la seguridad regional», declaró el viernes el almirante Brad Cooper, jefe del Centcom.

Una fuente de seguridad iraquí dijo el miércoles a AFP que centenares de extranjeros, entre ellos europeos, figuraban entre los detenidos.

La gran mayoría, unos 3.200, son sirios, 900 vienen de países de Europa, Asia o Australia, según esta fuente.

Los detenidos del EI fueron llevados desde Siria a la cárcel Al Karkh en Bagdad, antigua prisión del ejército estadounidense conocida bajo el nombre de campamento Cropper, donde el derrocado dictador Sadam Husein pasó tres años antes de ser ejecutado.

