Thomas Christiansen lidera a una Panamá madura que quiere dejar huella en el Mundial 2026

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Rogelio Adonican Osorio

Ciudad de Panamá, 30 abr (EFE).- La selección de fútbol de Panamá, dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen, llega al Mundial de 2026 más madura, confiada y respaldada por un proceso sólido, decidida a trascender en la escena internacional y dar un paso adelante en su historia dentro del fútbol global.

«Al ser la segunda vez de Panamá en un Mundial, viendo los resultados del primero, pues queremos mejorarlo, queremos competir como lo hemos hecho desde que estamos aquí en la Federación y yo creo que la selección está más que preparada para hacer un buen Mundial», aseguró a EFE el técnico de la roja centroamericana, quien destacó el trabajo acumulado durante los últimos años como base del crecimiento ‘canalero’.

El exfutbolista de, entre otros, los españoles Barcelona, Villarreal, Osasuna, Racing de Santander y Oviedo subrayó que el avance de Panamá «no es casualidad» y todo este crecimiento sostenido se da a raíz de «la mentalidad del jugador, los conocimientos, sobre todo esa adaptación al estilo de juego y la metodología que nosotros implementamos».

En buen momento y decisiones

Sobre el momento actual del equipo, considerado el tercero más fuerte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), el técnico destacó que el progreso es evidente: «Cuando inicié en la selección (2020), estábamos en el puesto, no sé si 78 o 87 y ahora estamos en el 30; solamente con eso ya se ve que ha habido una evolución».

Destacó además que, «futbolísticamente, el equipo ya sabe a lo que juega» y por eso, consideró, que ahora sus integrantes son «mucho más protagonistas».

El entrenador, de 53 años, explicó que también parte de esa evolución responde a «tomar decisiones que no guste a todo el mundo», porque para eso lo contrataron, para «conseguir los resultados y los resultados han ido en progreso».

«Lo primero es que había que hacer un cambio generacional y luego lo más importante es que lo que tú transmitas, que lo copien los jugadores y que luego lo pongan en la práctica, que entiendan el por qué y para qué están haciendo las cosas y eso ha sido clave en esa adaptación», añadió.

Preparación y preocupaciones

Entre sus principales preocupaciones, Christiansen señaló el estado físico de sus jugadores y el limitado tiempo de preparación, condicionado por compromisos, eventos y partidos amistosos ante Brasil y República Dominicana, el 31 de mayo y 3 de junio, respectivamente.

«A partir de llegar a Estados Unidos es donde vamos a aprovechar el tiempo para trabajar específicamente en esos tres partidos (del Mundial)», acotó.

«Lo principal, por supuesto, son mis jugadores. Que lleguen en buenas condiciones, que no tengan lesiones y que tengan los minutos adecuados para poder rendir en el mundial. Lo bueno es que tenemos a los jugadores bastante pronto para poder trabajar con ellos», amplió.

El seleccionador dejó claro que la lista definitiva «aún no está cerrada» y que «siempre hay que mantener opciones abiertas».

Aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus dirigidos: «A los jugadores, que lleguen en las mejores condiciones porque queremos competir de verdad».

Grupo de alta exigencia

Panamá afrontará un grupo L de alta exigencia, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Para Christiansen, el «respeto» es total, pero irán «sin complejos».

«Inglaterra es candidata al título, Croacia tiene una trayectoria muy sólida y Ghana será un rival muy duro, pero nosotros vamos a competir», afirmó.

El técnico considera que un Mundial exitoso para los panameños pasaría por «ganar un partido y pasar la fase de grupos» o, en su defecto, dejar «la sensación de haber competido con buen fútbol».

No descarta, además, que Panamá pueda sorprender, como ya lo ha hecho en torneos recientes, y es que, como recuerda, su equipo ha demostrado que puede «competir y avanzar en torneos difíciles».

En esa línea, insistió en que el equipo no renunciará a su identidad, aunque adaptándose a la jerarquía de los rivales.

«Queremos proponer, pero también sabemos a quién enfrentaremos», dijo.

Mensaje a la afición y futuro

El seleccionador tuvo palabras de agradecimiento para la afición panameña, que vive con entusiasmo el camino hacia el Mundial, y se comprometió a «devolverle todo el cariño con compromiso y ganas».

Sobre su futuro más allá del Mundial de 2026, el técnico señaló que ahora está enfocado en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, porque es la que tiene «más cerca», aunque dejó abierta la puerta a nuevas oportunidades: «Yo estoy abierto a escuchar», sin precisar si en selecciones nacionales o clubes, pero todo esto tras cumplir los objetivos con Panamá en la cita mundialista. EFE

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