Thomas Silva pone a Uruguay en el mapa del Giro y del ciclismo

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El uruguayo Thomas Silva dio la sorpresa al imponerse en la segunda etapa del Giro de Italia, este sábado en Veliko Tarnovo, en Bulgaria, y arrebatar así la maglia rosa al francés Paul Magnier.

La de Silva es la primera participación uruguaya en el Giro, por lo que se convierte en el primer corredor uruguayo en ganar una etapa del Giro y en vestir la maglia rosa.

Pero no solo termina ahí la hazaña: es también la primera vez que un representante uruguayo gana una carrera de categoría World Tour, la principal del ciclismo internacional.

«Esto es lo más, el máximo que podía esperar», admitió un perplejo Silva después de su éxito en la ciudad búlgara.

En Uruguay, el nombre de Thomas Silva y el Giro de Italia se convirtieron en minutos en las dos principales tendencias en redes sociales.

«URUGUAAAAAAAAAY NOMASSSSSS. Enorme victoria de Thomas Silva en la Etapa 2 del Giro de Italia», escribió la Federación Uruguaya de Ciclismo en X.

El corredor del Astana se impuso al esprint a un numeroso grupo que alcanzó justo a tiempo a Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Lennert Van Eetvelt, quienes se habían escapado en la ascensión al monasterio de Lyaskovets, a 11 km de la meta.

– Bernal, al acecho –

Vingegaard, gran favorito al título en este Giro, hizo por lo tanto sudar a sus rivales ya en esta segunda etapa. Entró con el mismo tiempo que el ganador, al que siguieron el alemán Florian Stork y el italiano Giulio Ciccone, segundo y tercero del día.

En la clasificación general, Thomas Silva aventaja ahora al segundo, Stork (Tudor), por 4 segundos.

Con el mismo tiempo que el corredor germano está el tercero, el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos), campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021.

Bernal no logró volver a subirse al podio final de una gran ronda por etapas desde ese Giro de hace cinco años. Al año siguiente de ese éxito, el «Cóndor de Zipaquirá» sufrió un grave accidente de tráfico, que frenó su carrera.

– El UAE queda muy herido –

La jornada estuvo marcada por una enorme caída colectiva a 23 km de la llegada, en la que se vio implicado especialmente Adam Yates, líder del equipo UAE, lo que llevó a los organizadores a neutralizar brevemente la carrera.

El UAE fue la gran víctima de etapa etapa, con los abandones de Jay Vine y Marc Soler, así como la pérdida de cualquier opción en la general para su líder Adam Yates, que tras la caída se levantó con la cara cubierta de barro y sangre antes de subirse de nuevo a la bicicleta, entrando en meta a más de trece minutos.

«Jay Vine y Marc Soler van de camino al hospital. Es muy triste empezar el Giro así», declaró el mánager del equipo, Mauro Gianetti, al hacer balance de los daños.

Otro corredor, el noruego Adne Holter (Uno-X), tuvo que abandonar y muchos ciclistas aparecían en las imágenes de televisión en el suelo o cojeando con muecas de dolor, algunos con el maillot completamente desgarrado, como el neerlandés Wilco Kelderman, uno de los gregarios de Jonas Vingegaard en el Visma-Lease a Bike.

El francés Rémi Cavagna se sujetaba la muñeca derecha antes de reanudar la marcha para terminar en el mismo tiempo que Yates y Kelderman.

El domingo tendrá lugar la tercera y última etapa del tríptico de apertura del Giro 2026 en Bulgaria, con un recorrido entre Plovdiv y la capital Sofía, antes de que el lunes el pelotón viva el primer día de descanso.

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