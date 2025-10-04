The Swiss voice in the world since 1935
Tildan de irresponsable a Nicaragua por reconocer como ruso territorio ucraniano invadido

Este contenido fue publicado en
3 minutos

San José, 4 oct (EFE).- Las organizaciones opositoras nicaragüenses que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) tildaron este sábado de «irresponsable» al Gobierno de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murilllo, por reconocer como ruso un territorio ucraniano invadido, lo que llevó a Ucrania a romper relaciones con el país centroamericano.

En una declaración, Pude condena «enérgicamente las acciones irresponsables y serviles que para complacer a Rusia ha realizado el régimen Murillo-Ortega con el reconocimiento de ‘repúblicas’ artificialmente formadas en territorios ocupados ilegalmente en Ucrania por este país invasor».

«A esto se suma el nombramiento de un Consulado Honorario en la también ocupada Crimea y que han llevado a Ucrania a tomar la decisión de romper relaciones diplomáticas formales con Nicaragua», continuó el comunicado.

Las organizaciones opositoras criticaron la ruptura de relaciones con Ucrania, porque generalmente se considera como la medida más severa que puede tomar un Estado contra otro sin llegar a un conflicto armado directo.

«Estos actos irresponsables del régimen constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de los principios fundamentales de soberanía e integridad territorial que rigen las relaciones entre Estados», añade el texto.

Nicaragua, al legitimar la anexión forzosa de territorios soberanos de Ucrania, se convierte en «cómplice» de la agresión armada y de los crímenes de guerra cometidos por la Federación de Rusia en los territorios ucranianos ocupados, agregan las organizaciones opositoras.

Así mismo, la plataforma condena «que el país siga usando sus relaciones exteriores como un método para alinearse selectivamente con dictaduras y regímenes autocráticos para obtener respaldo y supuesta legitimidad internacional».

«Tal como lo menciona Ucrania -en su nota de rompimiento de relaciones- está injerencia refleja servidumbre a los intereses del Kremlin y una ‘dependencia financiera y política directa del régimen títere de Managua’, que compromete la dignidad nacional y traicionando los principios de autodeterminación y respeto mutuo entre naciones», apuntan los opositores.

«Expresamos nuestro total respaldo a Ucrania y a su pueblo en la defensa de su soberanía, y desde Pude reiteramos que las acciones del régimen de Ortega-Murillo no representan la voluntad ni los valores del pueblo nicaragüense, que anhela vivir en democracia, libertad y en armonía con la comunidad de naciones libres», concluyeron.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, anunció el pasado jueves la ruptura de las relaciones diplomáticas con Nicaragua por el reconocimiento que este país hizo de la «soberanía» de Rusia sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea». EFE

mg/gf/jrg

