Tiroteo en el Coliseo de no detiene las actividades del ‘NBA Puerto Rico Celebrity Game’

San Juan, 3 oct (EFE).- Los eventos de baloncesto relacionados con un partido especial de la NBA en San Juan siguieron este viernes su curso pese al tiroteo contra el Coliseo de Puerto Rico, donde está previsto hoy mismo un juego de celebridades.

Aunque se canceló la rueda de prensa, que estaba pautada escasas ocho horas después del tiroteo en el mismo Coliseo, sí se celebró una actividad en la que exbaloncestistas y artistas urbanos jugaron al baloncesto con una multitud de niños.

Además del ‘NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025’ de hoy, el Coliseo albergará mañana, sábado, un partido de pretemporada de la NBA entre los Miami Heat y los Orlando Magic, el juego que ha motivado el resto de actividades.

Las clases de baloncesto a los niños, que tuvieron lugar en el residencial (complejo de vivienda pública) Lloréns Torres, contaron con la presencia de Carlos Arroyo, quien jugó con la selección de Puerto Rico y en la NBA, y de Antonio ‘Puruco’ Latimer.

También compartieron su afición por el baloncesto con los menores los reguetoneros Jowell y Miky Woodz, a quienes los niños no dejaron de pedirles fotos.

A la actividad fueron convocados 300 niños residentes de tres complejos de vivienda pública del área metropolitana, que se repartieron para jugar en tres canchas.

Jowell y Miky Woodz son dos de los artistas que jugarán esta noche el partido de celebridades en el Coliseo, en el que también dirán presente otros famosos como Wisin, Tito El Bambino, Lyanno, Amanda Serrano, Carlos Beltrán, Zuleyka Rivera, Yadier Molina, Xander Zayas, ‘Tito’ Trinidad y Denise Quiñones.

Sin embargo, según los medios locales, el cantante urbano Anuel AA no participará finalmente en el juego ante las sospechas de que el tiroteo que destrozó una veintena de cristales del Coliseo está de algún modo relacionado con su persona.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, un grupo de seis encapuchados, montados en motocicletas, se ubicó frente al Coliseo y comenzó a disparar contra el mismo, dejando en el área más 150 casquillos de diversos calibres.

El Coliseo fue atacado también a tiros en el año 2019, cuando se especuló con que el ataque fuera una forma de expresar descontento por la presentación de Anuel AA como invitado en un concierto de Daddy Yankee.

Al respecto, el superintendente de la Policía, Joseph González, reconoció que hay múltiples teorías sobre las motivaciones o las personas que dispararon hacia el Coliseo.

«No es responsable de mi parte especular y hablar de ninguna públicamente, hasta tanto concluya la investigación», apuntó González.

La Policía optó por reforzar este viernes con patrullaje, vigilancia y mayores recursos el área del Coliseo, con el fin de garantizar la seguridad ante los importantes eventos deportivos previstos. EFE

