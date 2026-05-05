Transparencia Internacional lanza plataforma de datos sobre dinero electoral en Panamá

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Ciudad de Panamá, 5 may (EFE).- La organización Transparencia Internacional (TI) lanzó este martes una plataforma de datos abiertos sobre el financiamiento privado en las elecciones generales de Panamá en 2024, lo que permite rastrear donantes y detectar irregularidades para fortalecer la rendición de cuentas.

«Saber cuánto dinero se reciben los candidatos para sus campañas (y) el origen, es una tarea fundamental en ese proceso de defensa del estado de derecho, de las instituciones democráticas y, por supuesto, de los derechos humanos», dijo la presidenta del capítulo panameño de TI, Lina Vega, durante la presentación del proyecto.

La web ‘La ruta de la plata’ presenta de manera ordenada más de 18.000 registros de 153 candidaturas electas y ocho candidatos presidenciales en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, caracterizadas por la polarización y la postulación in extremis de José Raúl Mulino, actual presidente del país.

Los datos fueron extraídos del Tribunal Electoral, ente rector de los comicios, para ser publicados en la nueva plataforma con el fin de «facilitar su consulta, análisis y descarga, permitiendo explorar de manera más clara cómo circuló el dinero» durante ese proceso electoral, según informó la organización global en pro de la transparencia.

La web muestra la cantidad de financiamiento de los exaspirantes a la Presidencia, al curul del Parlamento y a las alcaldías y si fue a través de dinero en efectivo, cheques o transferencias bancarias o «especie» mediante donanción privada o autopatrocinio.

Así, se identificaron donaciones reportadas como gastos, incluyendo aportes en especie como sillas de ruedas, con al menos 75 registros de este tipo, según el comunicado de TI. Además, aparecen donaciones por montos de 20.000 dólares sin nombre, registradas únicamente como «depósito cliente».

Cada candidato cuenta con una ficha en la que se detalla su nombre, partido, cargo, ubicación, el total de donantes, así como su identidad, los ingresos, los gastos y el «saldo a favor». Por ejemplo, el presidente Mulino tuvo 420 donantes, que aportaron un total de 3.075.700 dólares.

En general, el mayor contribuyente de las campañas electorales fue el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), a quien Mulino sustituyó en último momento después de que una condena por corrupción inhabilitara al exmandatario, seguido del propio Estado, Tribunal Electoral y el empresario Mario Luis Barleta.

«(Es clave) abrir esos datos para que cualquiera (…) pueda acceder a esta información de una forma más amable y sacar una conclusión que sea más razonable en base a los datos. Si no tenemos este tipo de cosas uno saca conclusiones en base a opiniones infundadas», señaló Andrés Snitcofsky, el desarrollador del visualizador.

‘La Ruta de la Plata’ forma parte del proyecto ‘Dinero Limpio en Elecciones’ de Transparencia Internacional para promover mayor integridad y equidad en el financiamiento político, a través de mejores mecanismos de transparencia, monitoreo y rendición de cuentas. EFE

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