Tres fallecidos al caer una furgoneta a un canal en el norte de Italia

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Roma, 9 may (EFE).- Tres personas han fallecido este sábado después de que la furgoneta en la que viajaban cayera a un canal en la localidad de Cà Lino di Chioggia, en la provincia de Venecia (norte de Italia), según informaron los Bomberos en su cuenta de X.

El accidente se produjo en torno a las 6:30 hora local (4:30 GMT), cuando el vehículo, con nueve ocupantes a bordo, se salió de la vía y terminó sumergido en un canal de la zona.

Seis de los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios antes de que quedara completamente hundido, mientras que los otros tres fallecieron.

Según medios locales, los pasajeros son todos trabajadores de origen extranjero y las autoridades investigan las causas del accidente.

En las labores de rescate participan dos dotaciones de bomberos, un equipo de buceadores, los carabineros (policía militarizada italiana) y los servicios de emergencia. EFE

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