Tres heridos tras embestir un coche contra una parada de autobús en el oeste de Alemania

1 minuto

Berlín, 22 dic (EFE).- Tres personas han resultado heridas, una de ellas grave, al embestir un vehículo contra una parada de autobús en la ciudad alemana de Giessen, en el oeste del país, según informó la Policía de esa localidad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.30 hora local (15:30 GMT) y el conductor, un ciudadano de Azerbaiyán de 32 años, fue detenido poco después por la Policía, que afirmó no conocer todavía las circunstancias del atropello. EFE

