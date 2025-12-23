Tres militantes del Partido Nacional lesionados en ataque con explosivos en Honduras

Tegucigalpa, 22 dic (EFE).- Al menos tres militantes del opositor y conservador Partido Nacional de Honduras resultaron lesionados este lunes tras ser atacados con artefactos explosivos al concluir su jornada en el escrutinio especial que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE), informaron fuentes oficiales.

El incidente se produjo en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), del CNE, cuando las víctimas -identificadas como Flor Idalia Esquivel, Joseph Alexander Galdámez y Kenia Gisela Pinto- abordaban un autobús tras participar en el recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias, de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que se inició la semana pasada. EFE

