Tres muertos deja un choque entre dos autobuses de pasajeros en el sur de México

1 minuto

Ciudad de México, 26 dic (EFE).- Al menos tres muertos dejó esta mañana un choque entre dos autobuses de pasajeros en el sureño estado mexicano de Guerrero, informó este viernes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En un comunicado, la dependencia informó que alrededor de las 08:00 hora local (14:00 GMT) ocurrió el percance registrado sobre la carretera Tlapa-Puebla, a la altura de la comunidad de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca.

“De acuerdo con el reporte del personal paramédico, en el lugar del incidente tres personas perdieron la vida, dos al interior del autobús de la línea ‘Oro’ y uno más en la cinta asfáltica”, precisó la autoridad.

Ante ello, personal de tránsito del estado inició con la atención a los ciudadanos afectados.

“En el lugar se brinda apoyo vial y se coordina la atención con Protección Civil Estatal para el traslado de personas lesionadas, manteniéndose presencia en la zona para atender la situación y facilitar las labores correspondientes”, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública del estado. EFE

csr/mjc/eav