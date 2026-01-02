Tres muertos y varios heridos en distintas avalanchas de nieve en el norte de Italia

Roma, 2 ene (EFE).- Tres personas han muerto y varias han resultado heridas en diferentes avalanchas de nieve ocurridas este viernes en zonas montañosas de las regiones de Piamonte y Véneto, en el norte de Italia, según informaron a EFE fuentes del Servicio Alpino de Emergencias.

La alarma por la primera avalancha se recibió pasado el mediodía desde el valle alpino de Maira, en el suroeste de Piamonte, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, cuando un alud arrastró a dos esquiadores de montaña, uno de los cuales era una mujer alemana que falleció.

Al lugar del suceso acudieron, entre otros, servicios de rescate alpino, efectivos de equipos médicos de emergencia y tres helicópteros que encontraron dificultades para el rescate por fuertes vientos en la zona.

También en la región de Piamonte, en el municipio de Bobbio Pellice, otro esquiador de montaña perdió la vida en un alud que lo arrastró hasta el fondo de un valle.

Tras la alarma emitida por otro esquiador que logró llegar a un refugio, los equipos de rescate lo encontraron parcialmente cubierto por la nieve pero sin que pudieran hacer nada por su vida.

Y en otra de las avalanchas registradas este viernes, esta en la región de Véneto, un alpinista veneciano de 50 años murió debido a las lesiones sufridas en la cabeza y el abdomen tras ser arrastrado varias decenas de metros por la nieve mientras descendía del Vajo Gabele, en los pequeños Dolomitas, junto a otro montañero. EFE

