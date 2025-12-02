Tres senadores paraguayos abandonan la bancada oficialista y crean grupo «independiente»

Asunción, 2 dic (EFE).- Tres senadores paraguayos oficializaron este martes su decisión de abandonar la bancada de la Cámara Alta que representa a una facción del gobernante Partido Colorado, liderada por el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) y de la que forma parte el jefe de Estado, Santiago Peña, y anunciaron la creación de un nuevo grupo parlamentario «independiente».

Los senadores Erico Galeano, Carlos Núñez y Alfonso Noria informaron -en una carta remitida al presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez,- la conformación de la ‘Bancada Colorada 11 de septiembre’.

Noria aseguró -a periodistas- que los tres parlamentarios decidieron crear una «bancada colorada independiente», para tener, según dijo, «autonomía en las decisiones y en los votos».

«Eso quiere decir que nosotros no vamos a irnos a ningún movimiento, es una bancada independiente», dijo el senador, quien puntualizó que no se trata de una «bancada B» dentro de ‘Honor Colorado’, una facción interna de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, que también es presidido por Cartes.

El parlamentario añadió que podrían respaldar los proyectos de ley del oficialismo si las propuestas «están bien».

De este modo, los tres legisladores finalmente abandonaron la bancada de ‘Honor Colorado’, que posee la mayoría en la Cámara de Senadores y de Diputados.

Erico Galeano, elegido en 2023 senador nacional por la ANR, dijo a la prensa el jueves pasado que se sentía «un poco disconforme» con el manejo de la bancada oficialista en la Cámara Alta, por lo que adelantó la conformación del nuevo grupo.

«En una familia grande siempre hay problemas», indicó entonces Galeano, quien está siendo enjuiciado en Paraguay por los presuntos delitos de lavado de dinero y asociación criminal y ha sido vinculado con los presuntos narcotraficantes Miguel Insfrán, alias ‘Tío Rico’, y el uruguayo Sebastián Marset.

Por su parte, Núñez, que cumple su segundo periodo en el Senado, entró en conflicto en noviembre pasado con el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y el ministro del Interior, Enrique Riera, tras denunciar sobornos presuntamente pagados por un centenar de policías para ascender de grado.

Noria asumió el cargo el 23 julio pasado y pasó a formar parte de la bancada de Gobierno, al ser suplente del entonces senador oficialista Gustavo Leite, quien fue designado embajador de Paraguay en Estados Unidos. EFE

