The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Tres turistas colombianos resultan heridos al caer a una zona rocosa en Puerto Rico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 4 oct (EFE).- Tres turistas colombianos resultaron heridos y con laceraciones en sus cuerpos en la tarde de este sábado al caer en una zona rocosa en la Cueva del Indio, en Arecibo (norte), informó el alcalde de la ciudad, Carlos Ramírez Irizarry.

De acuerdo con los detalles provistos por el alcalde, los turistas «no estaban en la cueva precisamente, sino que estaban tomando fotos y con el marullo perdieron el balance».

La intervención del personal de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal «fue rápida», aseguró Ramírez Irizarry en la nota.

Ante ello, activaron al personal y «logramos rescatarlos», indicó.

Los turistas, de acuerdo con el líder municipal, «tienen laceraciones leves y fueron enviados al Pavía Hospital de la ciudad de Arecibo».

«Agradecemos también la intervención de la Policía Municipal», añadió.

El oleaje este fin de semana en la costa norte de Puerto Rico sobrepasará los 12 pies (4 metros), por lo que las autoridades lo consideran «peligroso».

Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan emitió una advertencia de fuerte oleaje, fuertes corrientes marinas y erosión costera para gran parte de la región norte de la isla. EFE

jm/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR