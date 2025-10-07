Tribunal fija fecha para revisar condena de beisbolista dominicano Wander Franco

afp_tickers

2 minutos

Una corte dominicana fijó para el 14 de octubre la audiencia de apelación del beisbolista Wander Franco, condenado a dos años de prisión suspendida por el abuso sexual de una adolescente, informó este martes el Poder Judicial.

El beisbolista, de 24 años y campo corto de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas de Norteamérica, solicitó la apelación total de la sentencia después de que la corte que llevó su caso dictara la condena en junio.

La fiscalía hizo lo propio, aunque exigiendo que se revise la suspensión de la pena.

«Se le convoca a la audiencia pública que será celebrada el (…) día 14 de octubre del 2025», dice una notificación en la web del poder judicial dirigida a Franco y a la madre de la adolescente, Martha Vanesa Chavalier, condenada también por explotación sexual.

La audiencia se celebrará en un tribunal de Puerto Plata, en la costa norte de República Dominicana.

Franco fue acusado en julio de 2024 de sostener relaciones con una joven que tenía 14 años.

La corte que llevó el caso determinó la suspensión de la condena al considerar «la juventud del imputado, su condición de infractor primario, el daño que ya él ha sufrido en su incipiente carrera», según dijo la magistrada Jakayra Veras en ese momento.

El deportista recibió igualmente una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1.700 dólares.

La condena contra la madre no fue suspendida y se le impuso igualmente una multa equivalente a 5.000 dólares.

El beisbolista fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo en septiembre tras padecer una crisis de salud mental.

Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023.

str-ba/raa/