Tribunal levanta la sanción de Bruno Henrique en el caso por manipulación de apuestas

Río de Janeiro, 14 sep (EFE).- El Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil levantó este sábado la suspensión de 12 partidos que le había impuesto al delantero del Flamengo Bruno Henrique, mientras se espera el juicio definitivo del caso por manipulación de apuestas, informó el club de Río de Janeiro.

El futbolista brasileño, obligado igualmente al pago de una multa de 60.000 reales (unos 11.018 dólares o 9.456 euros), fue condenado por violaciones al código de ética deportiva recurrentes de su responsabilidad en un caso de manipulación de apuestas deportivas.

Bruno Henrique es una de las principales piezas ofensivas del Flamengo y su liberación representa un alivio para el cuerpo técnico en la recta final del Campeonato Brasileño.

El delantero, sin embargo, al parecer no entrará a la cancha este domingo, cuando Flamengo visite a Juventude, pues no está entre los jugadores preseleccionados por el entrenador Filipe Luís.

Según el tribunal, Bruno Henrique compartió información privilegiada con un hermano sobre su intención de recibir una tarjeta amarilla en un partido del 1 de noviembre de 2023 en que Flamengo se midió al Santos por el Campeonato Brasileño.

La información le permitió a familiares y allegados del futbolista ganar elevados premios en apuestas en plataformas en línea.

El futbolista también es investigado penalmente por el mismo hecho y la Justicia ya decidió abrirle juicio, aún sin fecha determinada, por los delitos de fraude deportivo y estafa contra casas de apuestas, cuyas penas pueden sumar hasta 17 años y ocho meses de prisión.

El proceso tanto de la justicia deportiva como de la penal se basa en mensajes interceptados entre el jugador y su hermano en los que se acuerda el momento de la infracción. EFE

