Trump, optimista sobre un acuerdo con Irán tras advertencias de Jamenei sobre guerra regional

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este domingo que tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con Irán, después de que el líder supremo de la república islámica advirtiera a Washington que una intervención militar desencadenaría una «guerra regional».

La letal represión lanzada por las autoridades iraníes contra las protestas que estallaron a finales de diciembre llevó al presidente estadounidense Donald Trump a amenazar a Irán con una intervención militar.

Estados Unidos bombardeó Irán en junio pasado durante una guerra de 12 días iniciada por Israel y actualmente mantiene desplegados en el Golfo una decena de buques, incluido el portaaviones «USS Abraham Lincoln».

En sus primeras palabras desde mediados de enero, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, advirtió que «los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional», según declaraciones difundidas por la agencia de noticias Tasnim.

«Fue como un golpe de Estado» y «fue reprimido», declaró el ayatolá.

Trump respondió a una pregunta de los periodistas sobre las declaraciones de Jamenei y dijo: «Por supuesto que él va a decir eso».

«Esperemos llegar a un acuerdo. Si no lo hacemos, entonces descubriremos si tenía razón o no», afirmó.

Las manifestaciones en Irán comenzaron como una expresión de descontento por el alto costo de la vida, pero derivaron en un movimiento masivo contra el gobierno, que los líderes del país calificaron como «disturbios» instigados por Estados Unidos e Israel.

Teherán reconoció más de 3.000 muertes durante las protestas, pero insiste en que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes inocentes. La presidencia iraní publicó este domingo una lista identificando a 2.986 víctimas mortales.

Los grupos defensores de los derechos humanos y los gobiernos extranjeros acusan a Irán y a los Guardianes de la Revolución de reprimir las protestas a sangre y fuego con un balance de 6.713 muertos y más de 26.000 detenidos según la oenegé HRANA, con sede en Estados Unidos.

El destino de Erfan Soltani, un manifestante detenido el 10 de enero, centró la atención internacional después de que Estados Unidos afirmara que iba a ser ejecutado, pese a que Irán desmintió que los cargos en su contra implicaran una condena a muerte.

Su abogado, Amir Mousajani, informó este domingo que el joven de 26 años fue liberado el sábado con una fianza de cerca de 12.600 dólares.

– «Preocupada y asustada» –

El ambiente en las calles de Teherán era de nerviosismo.

Firuzeh, una iraní de 43 años, contó a AFP que estaba «muy preocupada y asustada».

«Veo las noticias constantemente (…) y a veces me despierto en medio de la noche para consultarlas», añadió esta ama de casa que prefiere no dar su apellido.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró el sábado en la noche que una guerra no beneficia a su país ni a Estados Unidos.

Un alto cargo dio cuenta de «progresos» de cara a «negociaciones» con Washington.

Estados Unidos y las potencias occidentales sospechan que Irán quiere dotarse del arma atómica y lo presionan para que alcance un acuerdo sobre su programa nuclear. Teherán asegura que solo persigue fines civiles, como la generación de energía.

En una entrevista con CNN difundida este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqhchi, declaró que le preocupa que haya «errores de cálculo», pero que cree que Trump es «lo suficientemente sensato como para tomar la decisión correcta».

El canciller afirmó que Irán perdió la confianza en Estados Unidos como socio en una negociación y dijo que algunos países de la región estaban actuando como intermediarios para restablecer la confianza.

«Por lo tanto, veo la posibilidad de otro ciclo de conversaciones si el equipo negociador estadounidense sigue lo que dijo el presidente Trump: llegar a un acuerdo justo y equitativo para garantizar que no haya armas nucleares», añadió.

– «¡Vergüenza para Europa!» –

La Unión Europea también presiona a Irán e incluyó esta semana en su lista de «organizaciones terroristas» a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica acusado de orquestar la represión.

En represalia, el Parlamento iraní declaró este domingo como «grupos terroristas» a los ejércitos europeos. Por el momento se ignora qué consecuencias tendrá el anuncio del Parlamento pero parece meramente simbólico.

Según imágenes transmitidas por la televisión pública, el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, y el resto de diputados vestían un uniforme de los Guardianes de la Revolución.

«¡Muerte a Estados Unidos!», «¡Muerte a Israel!», «¡Vergüenza a Europa!», corearon los diputados en el hemiciclo.

