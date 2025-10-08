Trump anuncia una posible visita a Oriente Medio en plenas negociaciones sobre Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que podría ir a Oriente Medio a finales de esta semana, en plenas negociaciones en Egipto para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Gaza.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, informó de señales «muy alentadoras» en las negociaciones indirectas y afirmó que, en caso de acuerdo, había invitado al presidente estadounidense a «asistir a la firma».

Como muestra de la fuerte presión para llegar a un acuerdo, tanto los enviados de Trump, como el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, y el jefe de los servicios de inteligencia turcos, Ibrahim Kalin, se desplazaron a la localidad costera de Sharm el Sheij, donde las conversaciones se reanudaron por la noche.

Desde Washington, Trump indicó que un acuerdo de alto el fuego está «muy cerca» y dijo que podría viajar a Oriente Medio «hacia el final de la semana, tal vez el domingo, de hecho».

«Nuestra negociación final, como saben, es con Hamás, y parece estar yendo bien. Así que les informaremos; si ese es el caso, probablemente nos iremos el domingo, tal vez el sábado», declaró.

Los diálogos entre ambas partes se celebran dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Se basan en un plan de 20 puntos anunciado en septiembre por Trump que prevé, además de un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamás.

– «Mandato claro» de Trump –

Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento islamista palestino que participa en las conversaciones, dijo a AFP que Hamás intercambió con Israel «listas de prisioneros para liberar», en referencia a la propuesta de canjear rehenes retenidos en Gaza por palestinos detenidos por las fuerzas israelíes.

«Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y el optimismo prevalece entre todos los participantes», afirmó Al Nunu.

Delegaciones de la Yihad Islámica y del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) tenían previsto unirse el miércoles por la noche a la delegación de Hamás en Egipto, según un dirigente de la Yihad Islámica.

Altos funcionarios estadounidenses, cataríes y turcos se unieron durante el día a las conversaciones, en las que también participan el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner.

El presidente egipcio Al Sisi dijo que los estadounidenses acudieron a la mesa con «un mandato claro del presidente Trump para poner fin a la guerra».

Catar, Egipto y Estados Unidos actúan como mediadores, pero sus esfuerzos no han logrado hasta ahora alcanzar un alto el fuego duradero.

Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y principios de 2025, permitieron el regreso de rehenes o cadáveres de cautivos a cambio de prisioneros palestinos.

Hamás respondió positivamente al plan de Trump, pero varios puntos siguen pendientes.

El martes, día del segundo aniversario del ataque de ese movimiento proiraní contra Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió la consecución de todos los objetivos de la guerra en Gaza, citando la liberación de «todos los rehenes» y «la destrucción del poder de Hamás».

– «Garantías» –

Presente en Egipto, el negociador jefe de Hamás, Jalil al Hayya, declaró que el movimiento quería «garantías» de Trump y de los mediadores de que la guerra en Gaza «terminará de una vez por todas».

En su respuesta al plan de Trump, Hamás aceptó liberar a los cautivos, pero exigió el fin de la ofensiva israelí y la retirada total de Israel de Gaza. No mencionó su propio desarme, punto clave de la propuesta.

Netanyahu dijo que apoyaba el plan, pero subrayó que su ejército permanecería en la mayor parte de Gaza y repitió que Hamás debía ser desarmado.

En ese contexto de incertidumbre, el ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, visitó el miércoles la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, provocando el enfado de Hamás y de varios países árabes.

«Solo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria total en Gaza, con el fin de destruir a Hamás, con la ayuda de Dios, y traer de vuelta a los rehenes», dijo el político.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales. De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército.

En respuesta, Israel lanzó una campaña militar que devastó el territorio palestino, provocó una catástrofe humanitaria y deja, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, más de 67.100 muertos, también en su mayor parte civiles.

La ONU declaró el estado de hambruna en una parte de Gaza e investigadores independientes del organismo afirman que Israel está cometiendo un «genocidio», algo que rechazan las máximas autoridades del país.

