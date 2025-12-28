Trump cree que Putin se toma en serio la paz y que están dadas las bases para un acuerdo

Nueva York, 28 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que, tras su última conversación con el líder ruso, Vladimir Putin, cree que éste se toma en serio tratar de poner fin a la guerra en Ucrania y que las bases para lograr un acuerdo de paz están dadas.

Trump habló así al comenzar su reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su residencia en Florida centrada en debatir la propuesta de paz para poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022. EFE

rh/mb