Trump cree que Putin se toma en serio la paz y que están dadas las bases para un acuerdo

2 minutos

Nueva York, 28 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que, tras su última conversación con el líder ruso, Vladimir Putin, cree que éste se toma en serio tratar de poner fin a la guerra en Ucrania y que las bases para lograr un acuerdo de paz están dadas.

Trump habló así al comenzar su reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su residencia en Florida centrada en debatir la propuesta de paz para poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

Al ser preguntado por los periodistas sobre si cree que Putin se toma en serio conseguir la paz, Trump respondió: «Sí, creo que sí, creo que ambos lo hacen», en referencia al líder ruso y a Zelenski.

Sin embargo, sobre si la reunión de hoy conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo.

«Depende. Creo que tenemos las bases para un acuerdo», comentó Trump, quien no quiso fijar plazos para la resolución del conflicto, como ha hecho otras veces.

Trump indicó, además, que volverá a hablar con Putin, así como con los líderes europeos, al finalizar la reunión con Zelenski.

Antes de verse con el mandatario ucraniano, Trump afirmó que sostuvo este mismo domingo una conversación telefónica «muy productiva» con Putin.

Zelenski, por su parte, sostuvo antes del encuentro con Trump que está esperanzado en que se tomen decisiones importantes para su país antes de que finalice el 2025, con el apoyo de los países que respaldan las negociaciones de paz para poner fin a la guerra.

El plan de paz que ha elaborado Ucrania junto con Estados Unidos y los socios europeos plantea un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y el ingreso en la UE a medio plazo. EFE

rh/mb