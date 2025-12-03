Trump dice preparar ataques por tierra y Venezuela alerta en la CPI del despliegue de EEUU

Caracas, 2 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, una presencia que la nación suramericana señaló hoy en la Corte Penal Internacional (CPI) como una amenaza contra su soberanía.

Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que «muy pronto» comenzarán los ataques contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que se enmarcaría en la operación Lanza del Sur, que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según EE.UU., más de 80 personas muertas.

«Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos», expresó el republicano, quien la semana pasada ya había advertido que sus Fuerzas Armadas actuarán «muy pronto» en tierra.

Trump también dijo recientemente a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano «cerrado en su totalidad».

Venezuela, a través de su embajador Héctor Constant Rosales, alertó este martes a los países miembros de la CPI de que la estabilidad regional en el Caribe está «amenazada» por «un despliegue militar estadounidense sin precedentes» que, dijo, también busca desestabilizar el entorno de la nación caribeña y afectar su soberanía.

Entretanto, el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, presentó un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que el país se retire de la CPI, luego de que la Fiscalía de ese tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas, al argumentar «falta de progreso real» con las autoridades locales.

Asimismo, el Legislativo acusó a la Fiscalía de la CPI de incumplir «compromisos de cooperación y complementariedad».

Advertencia a otros países

Trump también dijo este martes que, si bien «Venezuela ha sido peor que la mayoría», hay otros países que envían «a sus narcotraficantes» a EE.UU., por lo que advirtió que cualquier nación que produzca y trafique drogas hacia el territorio norteamericano está sujeta «a ataques».

En ese sentido, sugirió que podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico.

En respuesta, el presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó a su par estadounidense a ir a su país para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína.

Petro, crítico de las operaciones de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico oriental, agregó que, «sin misiles», su Gobierno, que comenzó en agosto de 2022, ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló en un comunicado su «profunda preocupación» ante la advertencia de Trump de que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia EE.UU. «está sujeto a ataques», y llamó a la unidad en América Latina «ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía».

El Vaticano

El papa León XIV afirmó este martes que «siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas», que atacar Venezuela.

Consultado por periodistas en su avión tras un viaje al Líbano, el pontífice también informó de que con «la conferencia episcopal y con el nuncio (en Venezuela)» se están «buscando maneras para calmar la situación por el bien del pueblo».

Mientras Washington acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar una «organización terrorista» denominada Cartel de los Soles, Caracas denuncia que EE.UU. lleva a cabo su despliegue como parte de un plan para propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano y sacar al chavismo, que ocupa el poder desde 1999.

Tanto Maduro como Trump han expresado su disposición a dialogar, y el republicano confirmó el domingo que ya había hablado con su homólogo venezolano, pero se negó a dar detalles.

Conectividad aérea

Además, continúa la crisis de la conectividad aérea en el país caribeño, provocada por un aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. del pasado 21 de noviembre sobre «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Esto desató una ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia el país suramericano, motivo por el que Venezuela revocó las concesiones de operación a ocho aerolíneas internacionales, incluyendo a las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

Según confirmaron este martes a EFE fuentes de las empresas y del sector, estas tres compañías han recibido las notificaciones del Gobierno venezolano que suspenden sus licencias.

La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) recordó este martes que «cada Estado tiene soberanía completa y exclusiva del espacio aéreo sobre su territorio» y que la decisión de sobrevolar una zona «es responsabilidad de las partes implicadas». EFE

