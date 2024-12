Trump dice que demandará a más medios de comunicación, a los que «hay que enderezar»

Nueva York, 16 dic (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que hay que «enderezar» a los medios de comunicación, a los que tildó de «corruptos» y «deshonestos», e indicó que, de ser necesario, interpondrá nuevas demandas por difamación contra periódicos e incluso ‘influencers’.

«(Las demandas) cuestan mucho dinero, pero hay que enderezar a la prensa. Tenemos una prensa muy corrupta, casi tan corrupta como nuestras elecciones», indicó hoy en su primera rueda de prensa tras las elecciones, que tuvo lugar en Mar-a-Lago.

Trump anunció que «probablemente» demandará hoy o mañana a un periódico local de Iowa llamado Des Moines Register, que poco antes de los comicios vaticinó que Kamala Harris ganaría con una ventaja «de unos tres o cuatro puntos» en el estado, pero luego el republicano acabó arrasando con más de 13 puntos porcentuales de ventaja.

«En mi opinión, eso es fraude e injerencia electoral», indicó, y agregó que no hace esto «porque quiera», sino porque se siente «en la obligación» de hacerlo.

El pasado viernes, la cadena de noticias ABC y su principal presentador George Stephanopoulos acordaron pagar a Trump 15 millones de dólares para resolver una demanda por difamación interpuesta por el republicano por comentarios hechos por el comunicador sobre el caso de la escritora E. Jean Carroll.

Hoy, el presidente electo también recordó varias denuncias que ha interpuesto en el pasado contra otros medios, como una demanda civil que presentó el pasado octubre contra la cadena CBS News por la supuesta edición de una entrevista de la demócrata Kamala Harris en el programa ’60 Minutos’, en la que se manipulaban sus respuestas con el supuesto objetivo de favorecerla.

También hizo referencia a una demanda presentada en 2023 contra el periodista Bob Woodward y sus editores, a los que reclamó casi 50 millones de dólares por la publicación de un audio-libro con las entrevistas que Trump grabó pese a que él creía que solo tendrían un uso periodístico.

Y mencionó otra denuncia contra el consejo de los premios Pulitzer, interpuesta en 2022, después de que este rechazara anular los galardones de periodismo de 2018 otorgados a The New York Times y The Washington Post por sus investigaciones sobre la llamada trama rusa, que Trump calificó hoy de «bulos».

«(Los medios) son muy deshonestos. Necesitamos grandes medios de comunicación que sean justos y también necesitamos fronteras, muros y elecciones justas», aseveró el republicano. EFE

