Trump dice que ve una «posibilidad real» de concluir un acuerdo de paz para Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que hay una «posibilidad real» de un acuerdo de paz para Gaza, en momentos en que negociadores de Israel y el movimiento islamista Hamás mantienen discusiones indirectas en Egipto.

En declaraciones a la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump agregó que negociadores estadounidenses están involucrados en las discusiones, que coinciden con el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamás que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza.

«Estamos muy cerca de conseguir un acuerdo sobre Medio Oriente que llevará paz a Medio Oriente», dijo Trump, quien estaba acompañado por el primer ministro canadiense Mark Carney.

«Hay una posibilidad real de que podamos hacer algo», agregó, insistiendo en que Estados Unidos quiere la «liberación de los rehenes inmediatamente».

Uno de los puntos clave del plan de paz es la liberación de los rehenes israelíes en Gaza a cambio de palestinos presos en cárceles de Israel.

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

